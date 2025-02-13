"Прибув на місце виконання бойових завдань": Наєв підтвердив, що його відправили на фронт

Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що входить у курс справ, вивчає склад сил і засобів оборони. Водночас він не уточнив, на який саме напрямок на фронті був відправлений.

Related video

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув на місце виконання бойових завдань на фронті. Про це він повідомив у своєму дописі у Telegram у четвер вранці, 13 лютого.

За його словами, наразі він знайомиться з обстановкою на фронті.

"Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною — втомлені, але незламні воїни. Кожен із них — це історія відваги, болю і нескореності. Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами — ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо", — зазначив Наєв.

Фото: Скриншот

Призначення Наєва: що відомо

11 лютого журналіст Юрій Бутусов повідомив, що генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав наказ очолити тактичну групу у Великій Новосілці Донецької області. Бутусов припустив, що колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ відправили на фронт після заяв, які він зробив в інтерв'ю виданню "Українська правда". Зокрема Наєв назвав неприйнятним те, що під час війни розпочинаються судові процеси над військовим керівництвом. Він також розкритикував дії політичного керівництва напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Сергій Наєв очолював Об’єднані сили ЗСУ з 2020 року. У 2022-му отримав звання Героя України. 11 лютого 2024 року його було звільнено з цієї посади. Замість нього призначили Юрія Содоля.

Нагадаємо, екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що українським військовим цілком під силу вийти на кордони 1991 року та створити буферну зону.

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Однак припустив, що "деякі території" вдасться повернути, однак не уточнив, які саме.