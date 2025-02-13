"Частина цієї землі повернеться", — Трамп про відновлення кордонів України до 2014 року

Президент США не вірить у те, що Україна зможе повністю повернути свої території, які були у її підпорядкуванні до 2014 року, і припускає, що "доведеться поступитися".

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Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірність повернення українських територій до кордонів, що діяли до 2014 року, зазначивши, що це може відбутися лише частково. Про це політик повідомив під час зустрічі із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому увечері 12 лютого, інформували у The Washington Post.

На запитання журналістів про те, чи зможе Україна повернути свої кордони, установлені до 2014 року, Трамп відповів, виказавши сумніви. Він не вважає, що українцям вдасться повністю забрати свої території.

"Я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно", — зазначив Трамп.

Водночас, як уточнив президент США під час розмови, він, все ж, допускає, що частину земель Україні вдасться повернути. Щоправда, Трамп не озвучує те, які, на його думку, регіони можуть знову стати українськими після завершення війни з Росією.

"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цієї землі повернеться", — вважає президент США.

Коментуючи можливості завершення російсько-української війни, Дональд Трамп також зазначив, що "Україні, мабуть, доведеться поступитися" частиною своїх регіонів. Ймовірно, це доведеться зробити для того, щоб завершити бойові дії та припинити війну.

Також Дональд Трамп вважає малоймовірною ідеєю вступ України до НАТО. Він під час зустрічі із журналістами сказав, що "це не є практичним", і, фактично, схвалив зняття питання про членство України у Північноатлантичному альянсі. Про це Фокус повідомив уночі 13 лютого.

Під час зустрічі Трампа із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США озвучив ще низку важливих тез. Він говорив про завершення російсько-української війни, майбутню зустріч із Володимиром Путіним та про те, що хоче повернути кошти, вкладені США у підтримку України. Про ці тези Фокус розповідав детальніше в окремому матеріалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися про початок роботи над завершенням російсько-української війни. Про це розповів Андрій Єрмак 12 лютого, як повідомляв Фокус.