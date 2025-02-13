Майбутнє України, переговори та НАТО: головне із виступу Трампа в Овальному кабінеті

Дональд Трамп після телефонних розмов із Путіним та Зеленським озвучив головні питання та виклики, які наразі стоять перед лідерами держав. Серед іншого, він прокоментував ідею зі вступом України до НАТО, розповів, де зустрінеться з Путіним, та повідомив про ймовірне завершення війни незабаром.

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Новообраний президент США Дональд Трамп виступив із низкою заяв у стінах Овального кабінету. Головне, про що говорив очільник Америки, це питання завершення російсько-української війни. Він дав зрозуміти те, що війна може завершитися вже незабаром, адже він уже планує зустріч із Путіним. Також політик говорив про членство України у НАТО та участь Зеленського у мирних переговорах. Фокус зібрав основні тези виступу Трампа увечері 12 лютого.

Зустріч із Путіним та участь Зеленського у перемовинах: деталі

Однією з перших тем, яку розкрив Трамп під час виступу в Овальному кабінеті, була майбутня зустріч із лідером РФ Путіним. Президент США анонсував її, повідомивши про те, що вона може відбутися в одній із країн Близького Сходу.

Невдовзі він озвучив ідею про те, що його зустріч із Путіним відбудеться у Саудівській Аравії. Коли це відбудеться – наразі залишається таємницею. Натомість президент США також натякнув на те, що Путін може приїхати до Вашингтона.

"Я планую часто спілкуватися з Путіним по телефону та очікую його візит до США, — заявив Трамп.

Разом із тим, президент США заявив про те, що зустріч та його перемовини з Путіним можуть обійтися без президента Зеленського.

"Не бачу нічого поганого в тому, якщо я буду вести діалог з РФ без Зеленського", — зазначив він.

На питання, чи розглядає він участь України як рівноправної учасниці цього процесу, він зазначив, що "це цікаве питання". Однак чіткої відповіді так і не пролунало.

Трамп про вступ України до НАТО

Наступне важливе питання, про яке говорив Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті, стосувалося вступу України до Північноатлантичного альянсу. Дональд Трамп фактично зняв це питання з порядку денного та розвіяв ілюзії щодо ймовірності розгляду такої ідеї.

"Я не думаю, що це практично", — зауважив президент США.

На додачу він сказав про те, що його таке рішення "цілком влаштовує".

Завершення війни в Україні

Виступаючи в Овальному кабінеті, Дональд Трамп також розкрив питання завершення російсько-української війни. Він вказав, що припинення бойових дій може відбутися вже дуже швидко.

"Припинення вогню в Україні можливе в не надто далекому майбутньому", — заявив він.

Він сказав журналістам, що Путін "хоче миру" і "хоче, щоб це закінчилося".

Візит голови міністра фінансів США до України

Торкнувся Трамп також і питання анонсованого раніше візиту міністра фінансів США Скотта Бессента до України, який домовлятиметься про контроль над родовищами корисних копалин.

Президент США згадав про це під час виступу в Овальному кабінеті та сказав, що глава Міністерства фінансів США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України.

"У нас будуть усі ці гроші, і я кажу, що хочу їх повернути", – заявляв Трамп.

Зазначимо, що зустріч Трампа із журналістами відбулася після проведення розмов із Зеленським та Путіним. Раніше Фокус писав про ключові тези цих телефонних переговорів, які відбулися 12 лютого.

Першими наслідками проведення цих розмов стало зростання акцій компанії РФ.