Акції компаній РФ зросли після розмови Трампа і Путіна: що сталось на біржі

Зростання на Московській біржі почалось на шість годин раніше розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, свідчить курс акцій. Першими відчули зміни компанії, наближені до Кремля.

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Російські компанії відреагували на розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Протягом години після контакту курс акцій "Газпрому" зріс на майже 10%. Ситуацію на Московській біржі показує інфографіка порталу Investing.com.

Згідно з даними порталу, найбільше у відсотках зросла вартість акцій російських компаній, наближених до Кремля та які перебувають під санкціями ЄС через вторгнення в Україну. Наприклад, акції ВАТ "Газпром" виросли на 8,13%, ПК "Юніпро" — на 7,3% (енергетика і теплоенергетика), МТС — 5,9% (комунікації та зв'язок). Також є зміни для ВАТ "Лукойл" — "плюс" 3,58%, ВАТ "Роснефть" — "плюс" 4,3%. Інфографіка показує, що ростуть акції майже усіх російських компаній, які котуються на біржі.

Трамп і Путін — як змінилось котування акцій найбільших російських компаній Фото: investing.com

Якщо поцікавитись деталями змін котування, то можна побачити стрімке зростання у районі 19 год. 12 лютого. Саме у той час з'явився допис Дональда Трампа про телефонну розмову. Також видно, що цієї події очікували вже з 12 год. — видно, як графіки починають "повзти" вгору.

Трамп і Путін — як змінилось котування акцій Роснафти 12 лютого Фото: investing.com Трамп і Путін — як змінилось котування акцій Газпрому 12 лютого Фото: investing.com

На порталі також є дані про ціну на нафту — вона почала падати, починаючи з 6 год. 12 лютого. Курс валют відреагував не надто сильно, але зміни почались приблизно о 12 год.

Трамп і Путін — як змінилась ціна нафти 12 лютого Фото: investing.com Трамп і Путін — як змінився курс валют 12 лютого Фото: investing.com

Трамп і Путін — про що говорили президенти

Зазначимо, розмова між Трампом та Путіним відбулась увечері 12 лютого. Про контакт двох політиків написав американський президент в соцмережі. Згодом з'явилась офіційна заява на порталі Кремля. Президенти домовились, що почне працювати контактна група для завершення війни в Україні. Трамп назвав імена трьох посадовців, які у неї увійдуть. Тим часом у Кремлі оголосили, що війна завершиться після того, як зникне причина, з якої все почалось. Про яку причину ідеться, пресслужба президента РФ не написала.

Крім війни в Україні, Трамп і Путін поговорили про економічну співпрацю, про проблему штучного інтелекту, про Ближній Схід, про іранську ядерну програму.

Нагадуємо, Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив, що відбулась годинна розмова з Трампом. Водночас саме 12 лютого у Києві побував міністр фінансів США, який привіз угоду на 500 млрд про родовища українських корисних копалин.