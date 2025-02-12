"Не хочеться втрачати час": США представили Україні проєкт щодо природніх ресурсів, — Зеленський

Україна та США не обговорювали ресурси, які наразі знаходяться на окупованих Росією територіях, повідомив президент Володимир Зеленський. Київ намагатиметься встигнути вивчити пропозиції Вашингтона до конференції з безпеки у Мюнхені.

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Команда американського міністерства фінансів представила Україні план угоди щодо природних ресурсів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що у середу, 12 лютого, провів продуктивні та конструктивні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час яких отримав проект потенційної угоди про природні ресурси.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проект угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ", — зазначив Зеленський.

Він не виключає, що угода з США, як з головним партнером, може бути досягнута вже на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

"Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", — повідомив глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що сторони не обговорювали природні ресурси, які наразі знаходяться на території, окупованій Росією.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна повинна компенсувати американцям витрати на військовому допомогу. Політик хоче, щоб Київ надав Штатам рідкоземельні метали.

Водночас глава бюджетного комітету ВР Данило Гетманцев нагадав, що частина українських надр приватизовані та перебувають у власності "олігархів".