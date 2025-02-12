"Не хочется терять время": США представили Украине проект по природным ресурсам, — Зеленский

Украина и США не обсуждали ресурсы, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях, сообщил президент Владимир Зеленский. Киев постарается успеть изучить предложения Вашингтона до конференции по безопасности в Мюнхене.

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Команда американского министерства финансов представила Украине план соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что в среду, 12 февраля, провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, во время которых получил проект потенциального соглашения о природных ресурсах.

"Я знаю, что нашей команде передали первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ", — отметил Зеленский.

Он не исключает, что соглашение с США, как с главным партнером, может быть достигнуто уже на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

"Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время", — сообщил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что стороны не обсуждали природные ресурсы, которые сейчас находятся на территории, оккупированной Россией.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна компенсировать американцам расходы на военном помощь. Политик хочет, чтобы Киев предоставил Штатам редкоземельные металлы.

В то же время глава бюджетного комитета ВР Даниил Гетманцев напомнил, что часть украинских недр приватизированы и находятся в собственности "олигархов".