Акции компаний РФ выросли после разговора Трампа и Путина: что произошло на бирже

Рост на Московской бирже начался на шесть часов раньше разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, свидетельствует курс акций. Первыми почувствовали изменения компании, приближенные к Кремлю.

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Российские компании отреагировали на разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В течение часа после контакта курс акций "Газпрома" вырос почти на 10%. Ситуацию на Московской бирже показывает инфографика портала Investing.com.

Согласно данным портала, больше всего в процентах выросла стоимость акций российских компаний, приближенных к Кремлю и находящихся под санкциями ЕС из-за вторжения в Украину. Например, акции ОАО "Газпром" выросли на 8,13%, ПК "Юнипро" — на 7,3% (энергетика и теплоэнергетика), МТС — 5,9% (коммуникации и связь). Также есть изменения для ОАО "Лукойл" — "плюс" 3,58%, ОАО "Роснефть" — "плюс" 4,3%. Инфографика показывает, что растут акции почти всех российских компаний, которые котируются на бирже.

Трамп и Путин — как изменилась котировка акций крупнейших российских компаний Фото: investing.com

Если поинтересоваться деталями изменений котировки, то можно увидеть стремительный рост в районе 19 час. 12 февраля. Именно в то время появилось сообщение Дональда Трампа о телефонном разговоре. Также видно, что этого события ожидали уже с 12 ч. — видно, как графики начинают "ползти" вверх.

Трамп и Путин — как изменилась котировка акций Роснефти 12 февраля Фото: investing.com Трамп и Путин — как изменилась котировка акций Газпрома 12 февраля Фото: investing.com

На портале также есть данные о цене на нефть — она начала падать, начиная с 6 ч. 12 февраля. Курс валют отреагировал не слишком сильно, но изменения начались около 12 часов.

Трамп и Путин — как изменилась цена нефти 12 февраля Фото: investing.com Трамп и Путин — как изменился курс валют 12 февраля Фото: investing.com

Трамп и Путин — о чем говорили президенты

Отметим, разговор между Трампом и Путиным состоялся вечером 12 февраля. О контакте двух политиков написал американский президент в соцсети. Позже появилось официальное заявление на портале Кремля. Президенты договорились, что начнет работать контактная группа для завершения войны в Украине. Трамп назвал имена трех чиновников, которые в нее войдут. Между тем в Кремле объявили, что война завершится после того, что исчезнет причина, по которой все началось. О какой причине идет речь, пресс-служба президента РФ не написала.

Кроме войны в Украине, Трамп и Путин поговорили об экономическом сотрудничестве, о проблеме искусственного интеллекта, о Ближнем Востоке, об иранской ядерной программе

Напоминаем, офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что состоялся часовой разговор с Трампом. При этом именно 12 февраля в Киеве побывал министр финансов США, который привез соглашение на 500 млрд о месторождениях украинских полезных ископаемых.