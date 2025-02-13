"Часть этой земли вернется", — Трамп о восстановлении границ Украины до 2014 года

Президент США не верит в то, что Украина сможет полностью вернуть свои территории, которые были в ее подчинении до 2014 года, и предполагает, что "придется уступить".

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность возвращения украинских территорий к границам, действовавшим до 2014 года, отметив, что это может произойти лишь частично. Об этом политик сообщил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома вечером 12 февраля, информировали в The Washington Post.

На вопрос журналистов о том, сможет ли Украина вернуть свои границы, установленные до 2014 года, Трамп ответил, выразив сомнения. Он не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории.

"Я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно", — отметил Трамп.

В то же время, как уточнил президент США во время разговора, он, все же, допускает, что часть земель Украине удастся вернуть. Правда, Трамп не озвучивает то, какие, по его мнению, регионы могут снова стать украинскими после завершения войны с Россией.

"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", — считает президент США.

Комментируя возможности завершения российско-украинской войны, Дональд Трамп также отметил, что "Украине, видимо, придется уступить" часть своих регионов. Вероятно, это придется сделать для того, чтобы завершить боевые действия и прекратить войну.

Также Дональд Трамп считает маловероятной идеей вступление Украины в НАТО. Он во время встречи с журналистами сказал, что "это не является практичным", и, фактически, одобрил снятие вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом Фокус сообщил ночью 13 февраля.

Во время встречи Трампа с журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США озвучил еще ряд важных тезисов. Он говорил о завершении российско-украинской войны, предстоящей встрече с Владимиром Путиным и о том, что хочет вернуть средства, вложенные США в поддержку Украины. Об этих тезисах Фокус рассказывал подробнее в отдельном материале.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о начале работы над завершением российско-украинской войны. Об этом рассказал Андрей Ермак 12 февраля, как сообщал Фокус.