Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський

Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Сергій Наєв, Наєв, ЗСУ, командувач Об'єднаних сил ЗСУ
Фото: Telegram | Командувач Об'єднаних сил ЗСУ дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Президент Володимир Зеленський звільнив своїм указом Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ вранці 11 лютого.

Related video

Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України із засобів масової інформації. Про це Наєв написав у Telegram.

"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!" — написав Наєв.

Наєв подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу і злагоджену роботу.

"Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора", — додав генерал-лейтенант.

Сергій Наєв був командувачем Сил оборони України з 2020 року.

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого президент Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок у командуванні ЗСУ. Серед іншого він звільнив Наєва і призначив новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ став Юрія Содоля.

Днем раніше, 10 лютого Зеленський провів наради з військовим керівництвом і урядом країни, підсумком яких стали нові кадрові призначення в армії.