Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Президент Володимир Зеленський звільнив своїм указом Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ вранці 11 лютого.

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Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України із засобів масової інформації. Про це Наєв написав у Telegram.

"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!" — написав Наєв.

Наєв подякував всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу і злагоджену роботу.

"Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора", — додав генерал-лейтенант.

Сергій Наєв був командувачем Сил оборони України з 2020 року.

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого президент Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок у командуванні ЗСУ. Серед іншого він звільнив Наєва і призначив новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ став Юрія Содоля.

Днем раніше, 10 лютого Зеленський провів наради з військовим керівництвом і урядом країни, підсумком яких стали нові кадрові призначення в армії.