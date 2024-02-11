Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Президент Владимир Зеленский уволил своим указом Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил ВСУ утром 11 февраля.

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Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины из средств массовой информации. Об этом Наев написал в Telegram.

"Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!" — написал Наев.

Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу и слаженную работу.

"Склоняю голову перед мужеством и отвагой наших защитников и защитниц, которые с оружием в руках ежедневно защищают нашу страну от коварного агрессора", — добавил генерал-лейтенант.

Сергей Наев был командующим Сил обороны Украины с 2020 года.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля президент Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в командовании ВСУ. Среди прочего он уволил Наева и назначил новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Юрия Содоля.

Днем ранее, 10 февраля Зеленский провел совещания с военным руководством и правительством страны, итогом которых стали новые кадровые назначения в армии.