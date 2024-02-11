Зеленский сменил командующих Объединенных сил, ДШВ и Сил теробороны: список (указы)

Новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Юрий Содоль, командующим ДШВ стал Игорь Скибюк, а командование Сил теробороны возглавил Игорь Плахута.

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В воскресенье, 11 февраля президент Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в командовании ВСУ. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Президент уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. На его место назначили Юрия Содоля.

Максима Миргородского Зеленский уволил с должности командующего Десантно-штурмовых войск и назначил вместо него Игоря Скибюка.

Игорь Плахута стал командующим Сил территориальной обороны. До этого эту должность занимал Анатолий Баргилевич, но в субботу, 10 февраля он был назначен новым начальником Генерального штаба ВСУ.

Новые командующие — кто они

Юрий Содоль — генерал-лейтенант, участник АТО на территории Донецкой и Лугнской областей. Был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая пять месяцев провела в активных боях.

В январе 2015 года Содоля назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск. А с марта 2018 года возглавлял Морскую пехоту.

Герой Украины (2022). Имеет ордена "За мужество" 3-й степени (2014), Богдана Хмельницкого 3-й степени (2015) и медаль "За воинскую службу Украине" (2010).

Игорь Скибюк — бригадный генерал ВСУ. С 1998 года служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, базирующейся во Львове. Прошел путь от командира взвода до командира бригады. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины после 2014 года.

Во время полномасштабного вторжения РФ командовал подразделениями бригады, которые освободили ряд населенных пунктов на Харьковщине, в частности Изюм. С 2023 года занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Герой Украины (2022). Имеет ордена Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней (оба 2022).

Игорь Плахута — генерал-майор. Был командиром 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД. А также был заместителем командира оперативно-стратегического управления войск "Хортица", которым командовал новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский.

Напомним, Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был сотрудником Министерства обороны Украины.

В субботу, 10 февраля глава государства сообщил, что провел совещания с военным руководством и согласовал кандидатуры новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.