Вместо Сырского: Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ

Военачальник начал военную карьеру в 1991 году. После полномасштабного вторжения РФ руководил обороной Мариуполя, а в 2022 получил звание Героя Украины за личное мужество и героизм.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был сотрудником Министерства обороны Украины, но накануне был уволен из ведомства. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента 11 февраля.

До этого должность командующего Сухопутных войск ВСУ занимал генерал Александр Сырский, который 8 февраля 2024 года стал новым главнокомандующим украинских вооруженных сил.

Что известно о военачальнике

Согласно открытым источникам, Александр Павлюк родился 20 августа 1970 года в городе Новоград-Волынский, Житомирской области.

В 1991 году закончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и свою военную карьеру начал в должности командира танкового взвода 47-ой гвардейской танковой дивизии, которая на то время базировалась в Германии.

В 1993 году уже в независимой Украине Павлюк был назначен командиром танковой роты в составе 30-й ОМБр ВСУ, но в 2006 году военнослужащий был направлен в Косово в составе миротворческих сил в качестве командира. В этой должности он пробыл меньше года, вернувшись в бригаду 30-ю ВСУ, которая базировалась близ его родного города Новограда-Волынского.

С начала АТО Павлюк был командиром 24-ой ОМБр, которая принимала участие в боях по освобождению Славянска, Лимана, Краматорска и Лисичанска.

В марте 2015 года Александр Павлюк поступил в Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского — в этом же году получил звание генерал-майора. В 2020 году он был назначен начальником подготовки Командования сухопутных войск ВСУ, а спустя год — командующим Объединенных сил ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения РФ Павлюк руководил обороной Мариуполя, а 4 марта 2022 получил звание Героя Украины "за личное мужество и героизм, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

С 15 марта 2022 Павлюку была поручена организация обороны и обеспечение Киева в должности руководителя Киевской областной администрации. 14 февраля 2023 решением Кабмина назначен первым заместителем главы Минобороны Украины, а 6 марта 2023 года указом Зеленского генерал был введен в состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Генерал Александр Павлюк имеет такие государственные награды:

Орден Богдана Хмельницкого I и II степени;

Медаль "За военную службу Украине";

Медаль "10 лет Вооруженных сил Украины";

Медаль "15 лет Вооруженных сил Украины".

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военным руководством и правительством страны, итогом которых стали новые кадровые назначения в армии.