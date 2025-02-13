"Прибыл на место выполнения боевых задач": Наев подтвердил, что его отправили на фронт

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что входит в курс дел, изучает состав сил и средств обороны. В то же время он не уточнил, на какое именно направление на фронте был отправлен.

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Бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл на место выполнения боевых задач на фронте. Об этом он сообщил в своей заметке в Telegram в четверг утром, 13 февраля.

По его словам, сейчас он знакомится с обстановкой на фронте.

"Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств. Передо мной — уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них — это история отваги, боли и непокоренности. Держим оборону не только оружием, но и силой духа. Держим строй, потому что за нашими спинами — те, кого мы любим. Мы знаем, за что воюем", — отметил Наев.

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Назначение Наева: что известно

11 февраля журналист Юрий Бутусов сообщил, что генерал-лейтенант Сергей Наев получил приказ возглавить тактическую группу в Великой Новоселке Донецкой области. Бутусов предположил, что бывшего командующего Объединенными силами ВСУ отправили на фронт после заявлений, которые он сделал в интервью изданию "Украинская правда". В частности Наев назвал неприемлемым то, что во время войны начинаются судебные процессы над военным руководством. Он также раскритиковал действия политического руководства накануне полномасштабного вторжения РФ.

Сергей Наев возглавлял Объединенные силы ВСУ с 2020 года. В 2022-м получил звание Героя Украины. 11 февраля 2024 года он был уволен с этой должности. Вместо него назначили Юрия Содоля.

Напомним, экс-командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что украинским военным вполне по силам выйти на границы 1991 года и создать буферную зону.

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Однако предположил, что "некоторые территории" удастся вернуть, однако не уточнил, какие именно.