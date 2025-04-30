"Судьба офицера не каждому под силу": Залужный обратился к другу-генералу

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал в отставке, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный 30 апреля поздравил с днем рождения украинского генерал-лейтенанта, командующего тактической группой "Угледар" Сергея Наева.

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Сообщение с поздравлением экс-глава опубликовал в своем Telegram-канале.

Валерий Залужный поздравил Сергея Наева с 55-летием Фото: скриншот

"Судьба офицера тяжелая и непредсказуемая. Не каждому она под силу. Но именно она расставляет правильных людей на жизненном пути. Спасибо за науку и службу. Горжусь нашим знакомством и дружбой. С Днем Рождения, Сергей Иванович!" — написал экс-глава ВСУ.

Сам Сергей Наев на странице в Facebook опубликовал сообщение к своему 55-летию.

"Мне 55. И я впервые за всю жизнь чувствую, что цифры больше не имеют никакого значения. Потому что каждый день сейчас весит больше, чем целый год в мирные времена", — написал генерал-лейтенант.

Что известно о Сергее Наеве

Сергей Наев родился в 1970 году. он был выпускником Московского высшего общевойскового командного училища и служил командиром взвода в Группе советских войск в Германии. В Украину Наев вернулся в 1993 году, и тогда был зачислен в состав 24-й трижды Краснознаменной "Железной" механизированной дивизии, рассказал журналист Юрий Бутусов.

За свою военную карьеру Наев был командиром механизированного взвода 7-го полка 24-й дивизии, разведывательной роты 7-го механизированного полка, механизированного батальона 7-го полка, 820-го механизированного полка 128-й механизированной дивизии, 28-й отдельной механизированной бригады.

Также он был слушателем Национальной академии обороны и служил на должностях заместителя командующего 13-го армейского корпуса и начальника штаба оперативного командования "Юг".

В 2014 и 2015 годах Наев возглавлял сектор "Б" Антитеррористической операции, а в августе-ноябре 2016-го был начальником оперативно-тактического управления "Донецк".

Позже Сергей Наев занимал должности первого заместителя командующего Сухопутных войск, заместителя начальника Генерального штаба и командующего Операции объединенных сил на Донбассе.

Указом президента Украины от 27 марта 2020 года Сергей Наев был назначен командующим Объединенных сил ВСУ.

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Наеву, который с первого дня вторжения РФ возглавлял определенную группировку Сил обороны, орден "Золотая Звезда". В пресс-службе президента отметили, что под руководством генерал-лейтенанта были спланированы и организованы действия ВСУ на Южном направлении и других важных участках фронта.

Владимир Зеленский наградил Сергея Наева орденом "Золотая Звезда" Фото: Офис президента

11 февраля 2025 года генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен командиром тактической группы под Великой Новоселкой, о чем сообщал военный журналист Юрий Бутусов. В тот же день бывший командующий Объединенных сил ВСУ признался в соцсетях, что узнал о своем увольнении из СМИ.

13 февраля в своей заметке в Telegram Сергей Наев подтвердил, что его отправили на фронт. Генерал-лейтенант рассказал, что прибыл на место выполнения боевых задач, однако не уточнял, на каком именно направлении.

Напомним, 15 апреля Валерий Залужный рассказал, как украинцам надо действовать на войне. Он отметил, что война ставит украинцев перед важным выбором, один из которых — принять решение не бояться умереть.