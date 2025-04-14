Сделали все, что могли: военный рассказал, возможно ли выйти в войне на границы 1991 года

Украинцам не стоит держаться за идею возвращения Украины в войне с Российской Федерацией к границам 1991 года, считая победой минимальные потери территории страны.

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Такое мнение высказал главный сержант роты снайперов бригады "Рубеж" Николай "Раптор" в интервью "РБК-Украина".

"Я бы советовал людям уже не думать об этом. Не держаться за эту идею. Потому что если мы закончим войну даже с минимальными потерями территорий — это уже будет победа. По одной простой причине: мы уже выложились на 100%", — отметил он.

Военный рассказал, что ушел на фронт в 20 лет, поскольку имел видение будущего Украины. Он хотел, чтобы эта война на его поколении и закончилась, а дети жили в независимой стране.

Сейчас, по мнению Николая "Раптора", военные делают все необходимое, чтобы остановить Вооруженные силы Российской Федерации.

"Потому что в начале полномасштабной у нас был шанс потерять все. Страну полностью. А мы выстояли. И это стоит большого уважения", — добавил главный сержант.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вернуть всю утраченную территорию в нынешних условиях. Военнослужащие ВСУ рассказывали Фокусу, согласны ли они с главой государства.

Добавим, что на границе с Сумской областью активизировались ДРГ. Фокус выяснил, что происходит на северном направлении и готова ли Украина к возможной эскалации.