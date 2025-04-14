Зробили все, що могли: військовий розповів, чи можливо вийти у війні на кордони 1991 року
Українцям не варто триматись за ідею повернення України у війні з Російською Федерацією до кордонів 1991 року, вважаючи перемогою мінімальні втрати території країни.
Таку думку висловив головний сержант роти снайперів бригади "Рубіж" Микола "Раптор" в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Я б радив людям уже не думати про це. Не триматися за цю ідею. Бо якщо ми закінчимо війну навіть із мінімальними втратами територій – це вже буде перемога. З однієї простої причини: ми вже виклались на 100%", — зазначив він.
Військовий розповів, що пішов на фронт у 20 років, оскільки мав бачення майбутнього України. Він хотів, щоб ця війна на його поколінні й закінчилась, а діти жили в незалежній країні.
Нині, на думку Миколи "Раптора", військові роблять все необхідне, щоб зупинити Збройні сили Російської Федерації.
"Бо на початку повномасштабної у нас був шанс втратити все. Країну повністю. А ми вистояли. І це варто великої поваги", — додав головний сержант.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не має можливості повернути всю втрачену територію у нинішніх умовах. Військовослужбовці ЗСУ розповідали Фокусу, чи погоджуються вони з главою держави.
Додамо, що на кордоні з Сумською областю активізувались ДРГ. Фокус з'ясував, що відбувається на північному напрямку та чи готова Україна до можливої ескалації.