Миру не буде: військові розповіли Фокусу, коли Україна може повернути втрачену територію

Президент Зеленський заявив, що Україна не має можливості повернути всю втрачену територію у нинішніх умовах. Військовослужбовці ЗСУ погоджуються з ним, проте виникає питання — коли умови зміняться? Фокус дізнався, як Україна зможе вийти на кордони 1991 року.

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Україна не може повернути всі втрачені території, проте й ніколи не визнає російську окупацію. За словами президента Володимира Зеленського, у питаннях суверенітету компромісів не може бути.

"Ми не можемо повернути усі наші території. Ми адекватні люди. Ми не можемо втратити мільйони людей за результат, який ще не гарантований. Тому ми не можемо порушити присягу дану тим, хто віддав життя за нас у цій війні. Ми не можемо порушувати Конституцію і визнавати окуповані території російськими. Ми ніколи не визнаємо ці території російськими. Це не питання компромісу чи його відсутності. У суверенітету держави не може бути компромісу", — сказав Володимир Зеленський.

Крім цього, він зауважив, що нині не вистачає підтримки міжнародних партнерів для того, аби повністю витіснити противника з української території. Але в майбутньому їх можна повернути як військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Усе одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", — додав президент.

Кордони 1991 року: чому Україна не може повернути втрачену територію?

Україна найближчим часом не зможе повернути втрачену територію, проте на думку ексвійськового ЗСУ, адвоката Масі Найєма в перспективі це можливо

"Не можуть повернути коли? Сьогодні? Не можуть. Завтра? Не можуть. Через рік не можуть? Теоретично, так, не можуть. А чи можуть через пʼять років? Думаю, можуть. Питання у тому, наскільки ми будемо готові, і чим ми будемо сильні. Тобто не своїм брендом, який ставить інших партнерів на розтяжку, що або допомагаєте, або повалиться весь світ", — сказав Фокусу Найєм.

За його словами, Україна повинна бути сильною завдяки технологіям і всьому тому, що залежить від неї — будь-якій силі, яка потрібна суспільству та іншим країнам. Він зазначив, що враховуючи нинішню ситуацію, коли більшість громадян не бажають воювати, а частина тих, хто пішов в армію, частково поранена, втомлена та виснажена, повернути окуповані території буде важко.

За словами військовослужбовиці Анастасії Блищик добре, що Володимир Зеленський нарешті усвідомив, що на сьогоднішній день тими силами, що має Україна, допомогою, яку надають іноземні партнери, та кількістю військових, враховуючи не дуже успішну мобілізацію — ЗСУ не зможуть повернути захоплену територію.

"Це дійсно так, це оцінюють всі військовослужбовці, які на передовій і бачать реальність цієї війни. Дуже добре, що є усвідомлення, проте я бачу, що в інформаційному просторі вже з'являється дуже багато новин про те, що скоро буде мир, про те, що ось вже якісь домовленості", — каже Фокусу Блищик.

Вона переконана, що такі новини шкодять, оскільки, на її думку, за стіл перемовин ні завтра, ні через пів року жодна зі сторін не сяде. Тоді як на фронті триватимуть активні бої, зокрема, зараз складна ситуація на Покровському напрямку, на Лиманському — погіршується, триває битва в Курській області.

"Чому всі новини про те, що швидкий мир вже скоро, шкодять? Тому що процес мобілізації, мені здається, зараз взагалі зупиняється. Якщо до цього мої знайомі, колишні колеги писали про те, що вони хочуть долучитися до лав ЗСУ, зверталися до мене за допомогою, щоб потрапити в мій підрозділ, то зараз я розумію, що вже ніхто не хоче нікуди йти, зараз всі думають, що вже завтра закінчиться війна, не треба нікуди готуватися, оновлювати дані, йти до військкомату, долучатися до лав ЗСУ", — пояснила військова.

Колишній нардеп, військовослужбовець Ігор Луценко розповів Фокусу, що в нинішній момент Україна не має можливості повернути втрачену територію. Проте важливо, що буде далі.

"Що буде через пів року? Що ми можемо зробити через два роки? Я впевнений, що в України є можливості для того, щоб навіть за інших рівних, якщо ситуація в Росії не міняється, все-таки наростити свій потенціал так, щоб бути здатною повернути свої втрачені території", — заявив військовий.

Вихід на кордони 2022 року: чи зможе Україна звільнити територію до переговорів з РФ

Найєм вірить, що кордони 2022 року ми зможемо повернути до переговорів з РФ. Він вважає, що це єдиний варіант, на який суспільство може погодитися. Повернення цих територій повинно стати основною умовою, проте також не можна викинути з рівняння смерті військових, які полягли за звільнення територій.

"Найважливіше — саме ці люди. Чесно кажучи, мені чхати на територію. Просто за ці три роки вбито неймовірну кількість дуже крутих людей", — каже ексвійськовий.

На запитання, якщо Україна поверне території через пʼять років, то що відбуватиметься весь цей час, чи триватимуть бойові дії, Масі Найєм відповів, що питання у тому, кого надовше вистачить — Росії, яка скаже, що територія нібито її, чи Україну, яка наполягатиме на своєму. Він переконаний, що будь-які бойові дії припиняться, якщо Україна визнає, що територія більше не її. Проте цього не можна допустити.

"Нічого не заважає Росії завтра вчинити так з наступними територіями, які розташовані біля кордонів, які ми, не дай Боже, віддамо — Донецька, Луганська області. І в нас одразу з'являється, наприклад, Харківська, Сумська — їх теж заберуть, потім ще заберуть", — пояснив він.

За його словами, питання стільки не в територіях, а в принципі. Принцип такий, що "це наше", і немає жодного аргументу, чому це раптом стало чиїмось.

"Це наше, ніхто не переписав, не подарував, ми не напали на Росію, в покарання на що вона в нас забрала територію. Ні, цього не було. Це наше. Тому з цих підстав, так, можуть бути бойові дії. Чи це погано? Дуже погано. Будуть помирати люди — це дуже погано. Питання в тому, що якщо ми це здамо, у нас заберуть ще більше", — підсумував Найєм.

Блищик наголосила, що навіть через пів року миру не буде, можливе тимчасове замороження бойових дій, і тоді все повернеться до часів ООС, коли менше стрілятимуть, але бійці будуть на позиціях, мобілізація триватиме.

"Треба розуміти, що все одно людям доведеться прийти до війська, аби усі ми, хто були в Збройних силах України три роки й більше, змогли піти додому", — сказала військова.

Натомість вона переконана, що до цього часу Україна не зможе повернути кордони 2022 року. Адже у 2023 році Сили оборони, маючи багато техніки, вмотивованих бійців, намагалися повернути лівобережжя Херсонської області, проте контрнаступ був провалений, і військові не дійшли до Мелітополя, не прорвалися до Криму.

"Зараз в умовах того, що у нас у війську більша частина людей без мотивації, яких насильно пригнали в армію, вони не підуть відбивати ніякі території, щоб вийти на кордони 2022 року", — вважає вона.

Блищик розповіла, що родом з лівобережжя Херсонщини. Місцеві, які залишилися в окупації, розповідають, наскільки сильно росіяни окопалися, підготували потужну лінію оборони, підземні містечка. Військовослужбовиця вважає, що для того, аби відбити цю територію, знадобляться десятиліття, потрібно готуватися, будувати армію, нарощувати виробництво техніки, снарядів. Проте в нинішніх умовах на кордони 2022 року не вийти. За її словами, битва за Крим — це має бути спланована операція. Проте зараз головне втримати те, що Україна має.

Луценко погоджується, що до переговорів з РФ, у найближчі пів року, Україна не зможе повернути територію станом на 2022 рік. Проте для деокупації своєї землі потрібно провести радикальні реформи в армії, вважає він, зокрема, проти "саботажу, дурості". Нині вже є приклади подібних реформ, точкові покращення.

"Нещодавно ми спостерігали любу моєму серцю картинку, коли зібралися декілька талановитих успішних командирів, і вони починають людей навіть з СЗЧ повертати. От це щось схоже вже на те, яким чином нам потрібно трансформуватися і ким треба трансформуватися", — сказав він.

Також зʼявляються спроби покарати винних керівників в армії. Ігор Луценко заявив, що це ті реформи, які потрібно впроваджувати. Він підсумував, що Україна має величезний потенціал для звільнення територій, який в нинішній ситуації не використаний навіть на дві третини.

Нагадаємо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану повідомив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно для закінчення війни.

3 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після завершення війни в Україні може спостерігатися сплеск міжнародної організованої злочинності. Він порівняв поточне становище з Росією початку 90-х років.