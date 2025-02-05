Переговори з Путіним, ядерна зброя та вибори в Україні: про що розповів Зеленський Моргану

Володимир Зеленський заявив, що українці у перший рік війни лише офіційно вивели з України понад 35 млрд доларів.

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Президент України Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, проте Україні потрібна зброя, якою вона зможе відбити російський ядерний удар або ракетну атаку. Про це в інтерв'ю американському журналісту Пірсу Моргану заявив Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського Пірсу Моргану

Переговори з Путіним

Володимир Зеленський підкреслив, що готовий сидіти з Володимиром Путіним за переговорним столом, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні.

"Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо принести мир громадянам України та не втрачати людей, безумовно, ми погодимося на зустріч. Я не буду добрим до нього, я вважаю його ворогом, і, направду, я думаю, що він вважає мене ворогом теж", — сказав Зеленський.

Повернення Україні ядерних боєголовок

Обговорюючи гарантії безпеки, які Захід повинен надати Україні, Володимир Зеленський зазначив, що вступ до НАТО — це довгий процес, який розтягнеться на десятиліття.

Натомість, за словами президента України, варто говорити про ядерну зброю та ракети, які зможуть вберегти українців від ядерної зброї та ракет РФ.

"Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Захід повинен повернути Україні ядерні боєголовки, надати ракетні комплекси, посилити українську армію, відправити західний військовий контингент "у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільної ситуації".

Визнання окупованих територій російськими

Володимир Зеленський заявив, що у питаннях суверенітету компромісів не може бути, тому Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

"Ми не можемо повернути усі наші території. Ми адекватні люди. Ми не можемо втратити мільйони людей за результат, який ще не гарантований. Тому ми не можемо порушити присягу дану тим, хто віддав життя за нас у цій війні. Ми не можемо порушувати Конституцію і визнавати окуповані території російськими. Ми ніколи не визнаємо ці території російськими. Це не питання компромісу чи його відсутності. У суверенітету держави не може бути компромісу", — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що наразі підтримки міжнародних партнерів не вистачає, щоб повністю витіснити росіян з української території. Проте в майбутньому ці території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Території ми повернемо — це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", — зазначив Зеленський.

Втрати ЗСУ та окупантів

За словами Володимира Зеленського, Україна за три роки повномасштабного вторгнення втратила понад 45 тисяч військовослужбовцями вбитими, а росіяни — близько 350 тисяч.

"Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 тисяч поранені", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що кількість поранень більша, ніж кількість поранених, оскільки є люди, які отримували кілька поранень.

Президент України підкреслив, що росіяни втратили приблизно 350 тисяч військових вбитими, а ще 50-70 тисяч окупантів вважаються безвісти зниклими.

"Вони (росіяни, — ред.) мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності", — зазначив Зеленський.

Він також пояснив, що є проблеми зі статистикою про полонених та зниклих безвісти людей.

"Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим", — сказав Зеленський.

Вибори в Україні

Президент України наголосив, що під час війни в країні не може бути жодних виборів, оскільки це передбачено чинним українським законодавством та Конституцією. Крім того, у військових та мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що у 2019 році за нього проголосували 73% виборців, тому він завжди "відкритий для будь-яких виборів".

Третя світова війна та інші тези з інтерв'ю президента

Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану також заявив:

третя світова війна вже почалася в голові Путіна, Кім Чен Ина та очільників Ірану;

у перший рік війни громадяни України вивезли з України принаймні офіційно 35 мільярдів доларів. Ніхто не зміг їх зупинити. Це їхні гроші, це їхнє право;

російсько-українська війна принесла США мільярди доходів і неоціненний бойовий досвід;

Україна готова до завершення активної фази війни та прагне миру більше за будь-кого у світі.

Нагадаємо, 4 лютого Володимир Зеленський пояснив, чому його не було на інавгурації Дональда Трампа.