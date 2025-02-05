Переговоры с Путиным, ядерное оружие и выборы в Украине: о чем рассказал Зеленский Моргану

Владимир Зеленский заявил, что украинцы в первый год войны только официально вывели из Украины более 35 млрд долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Украине нужно оружие, которым она сможет отразить российский ядерный удар или ракетную атаку. Об этом в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану заявил Владимир Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского Пирсу Моргану

Переговоры с Путиным

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов сидеть с Владимиром Путиным за переговорным столом, если это будет необходимо для завершения войны в Украине.

"Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем принести мир гражданам Украины и не терять людей, безусловно, мы согласимся на встречу. Я не буду добрым к нему, я считаю его врагом, и, действительно, я думаю, что он считает меня врагом тоже", — сказал Зеленский.

Возвращение Украине ядерных боеголовок

Обсуждая гарантии безопасности, которые Запад должен предоставить Украине, Владимир Зеленский отметил, что вступление в НАТО — это долгий процесс, который растянется на десятилетия.

Зато, по словам президента Украины, стоит говорить о ядерном оружии и ракетах, которые смогут уберечь украинцев от ядерного оружия и ракет РФ.

"Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие, или дадут нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Запад должен вернуть Украине ядерные боеголовки, предоставить ракетные комплексы, усилить украинскую армию, отправить западный военный контингент "в те части нашего государства, где мы хотим стабильной ситуации".

Признание оккупированных территорий российскими

Владимир Зеленский заявил, что в вопросах суверенитета компромиссов не может быть, поэтому Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди. Мы не можем потерять миллионы людей за результат, который еще не гарантирован. Поэтому мы не можем нарушить присягу данную тем, кто отдал жизнь за нас в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими. Мы никогда не признаем эти территории российскими. Это не вопрос компромисса или его отсутствия. У суверенитета государства не может быть компромисса", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что сейчас поддержки международных партнеров не хватает, чтобы полностью вытеснить россиян с украинской территории. Однако в будущем эти территории могут быть возвращены как и военным, так и дипломатическим путем.

"Территории мы вернем — это может быть комбинированный подход: здесь военный на поле боя, как это делают наши военные, где-то дипломатическим путем. Но все равно мы вернем нашу землю, потому что мы правы, и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве и в моральном праве", — отметил Зеленский.

Потери ВСУ и оккупантов

По словам Владимира Зеленского, Украина за три года полномасштабного вторжения потеряла более 45 тысяч военнослужащими убитыми, а россияне — около 350 тысяч.

"Относительно наших потерь, точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли и около 390 тысяч ранены", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что количество ранений больше, чем количество раненых, поскольку есть люди, которые получали несколько ранений.

Президент Украины подчеркнул, что россияне потеряли примерно 350 тысяч военных убитыми, а еще 50-70 тысяч оккупантов считаются без вести пропавшими.

"Они (россияне, — ред.) имеют около 600-700 тысяч раненых, примерно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие, но они очень четко соответствуют действительности", — отметил Зеленский.

Он также пояснил, что есть проблемы со статистикой о пленных и пропавших без вести людей.

"Это действительно тысячи, и сколько из них действительно пропали без вести, а сколько находятся в плену, я пока не знаю точного количества, но мы работаем над этим", — сказал Зеленский.

Выборы в Украине

Президент Украины подчеркнул, что во время войны в стране не может быть никаких выборов, поскольку это предусмотрено действующим украинским законодательством и Конституцией. Кроме того, у военных и миллионов граждан на временно оккупированных территориях и за рубежом не будет возможности проголосовать на выборах.

"Несомненно, война закончится, закончится горячая фаза войны, и тогда, когда закончится военное положение, тогда, безусловно, будут назначены выборы. Это необходимо. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо", — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что в 2019 году за него проголосовали 73% избирателей, поэтому он всегда "открыт для любых выборов".

Третья мировая война и другие тезисы из интервью президента

Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану также заявил:

третья мировая война уже началась в голове Путина, Ким Чен Ына и руководителей Ирана;

в первый год войны граждане Украины вывезли из Украины по крайней мере официально 35 миллиардов долларов. Никто не смог их остановить. Это их деньги, это их право;

российско-украинская война принесла США миллиарды доходов и неоценимый боевой опыт;

Украина готова к завершению активной фазы войны и стремится к миру больше, чем кто-либо в мире.

Напомним, 4 февраля Владимир Зеленский объяснил, почему его не было на инаугурации Дональда Трампа.