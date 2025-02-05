Мира не будет: военные рассказали Фокусу, когда Украина может вернуть утраченную территорию

Президент Зеленский заявил, что Украина не имеет возможности вернуть всю утраченную территорию в нынешних условиях. Военнослужащие ВСУ соглашаются с ним, однако возникает вопрос — когда условия изменятся? Фокус узнал, как Украина сможет выйти на границы 1991 года.

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Украина не может вернуть все утраченные территории, однако и никогда не признает российскую оккупацию. По словам президента Владимира Зеленского, в вопросах суверенитета компромиссов не может быть.

"Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди. Мы не можем потерять миллионы людей за результат, который еще не гарантирован. Поэтому мы не можем нарушить присягу данную тем, кто отдал жизнь за нас в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими. Мы никогда не признаем эти территории российскими. Это не вопрос компромисса или его отсутствия. У суверенитета государства не может быть компромисса", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что сейчас не хватает поддержки международных партнеров для того, чтобы полностью вытеснить противника с украинской территории. Но в будущем их можно вернуть как военным, так и дипломатическим путем.

"Все равно мы вернем нашу землю, потому что мы правы, и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве и в моральном праве", — добавил президент.

Границы 1991 года: почему Украина не может вернуть утраченную территорию?

Украина в ближайшее время не сможет вернуть утраченную территорию, однако по мнению экс-военного ВСУ, адвоката Маси Найема в перспективе это возможно

"Не могут вернуть когда? Сегодня? Не могут. Завтра? Не могут. Через год не могут? Теоретически, да, не могут. А могут ли через пять лет? Думаю, могут. Вопрос в том, насколько мы будем готовы, и чем мы будем сильны. То есть не своим брендом, который ставит других партнеров на растяжку, что или помогаете, или рухнет весь мир", — сказал Фокусу Найем.

По его словам, Украина должна быть сильной благодаря технологиям и всему тому, что зависит от нее — любой силе, которая нужна обществу и другим странам. Он отметил, что учитывая нынешнюю ситуацию, когда большинство граждан не желают воевать, а часть тех, кто пошел в армию, частично ранена, уставшая и истощенная, вернуть оккупированные территории будет трудно.

По словам военнослужащей Анастасии Блищик хорошо, что Владимир Зеленский наконец осознал, что на сегодняшний день теми силами, которые имеет Украина, помощью, которую предоставляют иностранные партнеры, и количеством военных, учитывая не очень успешную мобилизацию — ВСУ не смогут вернуть захваченную территорию.

"Это действительно так, это оценивают все военнослужащие, которые на передовой и видят реальность этой войны. Очень хорошо, что есть осознание, однако я вижу, что в информационном пространстве уже появляется очень много новостей о том, что скоро будет мир, о том, что вот уже какие-то договоренности", — говорит Фокусу Блищик.

Она убеждена, что такие новости вредят, поскольку, по ее мнению, за стол переговоров ни завтра, ни через полгода ни одна из сторон не сядет. Тогда как на фронте будут продолжаться активные бои, в частности, сейчас сложная ситуация на Покровском направлении, на Лиманском — ухудшается, продолжается битва в Курской области.

"Почему все новости о том, что скорый мир уже скоро, вредят? Потому что процесс мобилизации, мне кажется, сейчас вообще останавливается. Если до этого мои знакомые, бывшие коллеги писали о том, что они хотят вступить в ряды ВСУ, обращались ко мне за помощью, чтобы попасть в мое подразделение, то сейчас я понимаю, что уже никто не хочет никуда идти, сейчас все думают, что уже завтра закончится война, не надо никуда готовиться, обновлять данные, идти в военкомат, вступать в ряды ВСУ", — пояснила военная.

Бывший нардеп, военнослужащий Игорь Луценко рассказал Фокусу, что в нынешний момент Украина не имеет возможности вернуть утраченную территорию. Однако важно, что будет дальше.

"Что будет через полгода? Что мы можем сделать через два года? Я уверен, что у Украины есть возможности для того, чтобы даже при прочих равных, если ситуация в России не меняется, все-таки нарастить свой потенциал так, чтобы быть способной вернуть свои утраченные территории", — заявил военный.

Выход на границы 2022 года: сможет ли Украина освободить территорию до переговоров с РФ

Найем верит, что границы 2022 года мы сможем вернуть до переговоров с РФ. Он считает, что это единственный вариант, на который общество может согласиться. Возвращение этих территорий должно стать основным условием, однако также нельзя выбросить из уравнения смерти военных, которые погибли за освобождение территорий.

"Самое важное — именно эти люди. Честно говоря, мне плевать на территорию. Просто за эти три года убито невероятное количество очень крутых людей", — говорит экс-военный.

На вопрос, если Украина вернет территории через пять лет, то что будет происходить все это время, будут ли продолжаться боевые действия, Маси Найем ответил, что вопрос в том, кого дольше хватит — России, которая скажет, что территория якобы ее, или Украины, которая будет настаивать на своем. Он убежден, что любые боевые действия прекратятся, если Украина признает, что территория больше не ее. Однако этого нельзя допустить.

"Ничего не мешает России завтра поступить так со следующими территориями, которые расположены у границ, которые мы, не дай Бог, отдадим — Донецкая, Луганская области. И у нас сразу появляется, например, Харьковская, Сумская — их тоже заберут, потом еще заберут", — пояснил он.

По его словам, вопрос столько не в территориях, а в принципе. Принцип такой, что "это наше", и нет ни одного аргумента, почему это вдруг стало чьим-то.

"Это наше, никто не переписал, не подарил, мы не напали на Россию, в наказание на что она у нас забрала территорию. Нет, этого не было. Это наше. Поэтому по этим основаниям, да, могут быть боевые действия. Или это плохо? Очень плохо. Будут умирать люди — это очень плохо. Вопрос в том, что если мы это сдадим, у нас заберут еще больше", — подытожил Найем.

Блищик отметила, что даже через полгода мира не будет, возможно временное замораживание боевых действий, и тогда все вернется к временам ООС, когда меньше будут стрелять, но бойцы будут на позициях, мобилизация будет продолжаться.

"Надо понимать, что все равно людям придется прийти в армию, чтобы все мы, кто были в Вооруженных силах Украины три года и больше, смогли уйти домой", — сказала военная.

Зато она убеждена, что к этому времени Украина не сможет вернуть границы 2022 года. Ведь в 2023 году Силы обороны, имея много техники, мотивированных бойцов, пытались вернуть левобережье Херсонской области, однако контрнаступление было провалено, и военные не дошли до Мелитополя, не прорвались в Крым.

"Сейчас в условиях того, что у нас в армии большая часть людей без мотивации, которых насильно пригнали в армию, они не пойдут отбивать никакие территории, чтобы выйти на границы 2022 года", — считает она.

Блищик рассказала, что родом из левобережья Херсонщины. Местные, которые остались в оккупации, рассказывают, насколько сильно россияне окопались, подготовили мощную линию обороны, подземные городки. Военнослужащая считает, что для того, чтобы отбить эту территорию, понадобятся десятилетия, нужно готовиться, строить армию, наращивать производство техники, снарядов. Однако в нынешних условиях на границы 2022 года не выйти. По ее словам, битва за Крым — это должна быть спланированная операция. Однако сейчас главное удержать то, что Украина имеет.

Луценко соглашается, что до переговоров с РФ, в ближайшие полгода, Украина не сможет вернуть территорию по состоянию на 2022 год. Однако для деоккупации своей земли нужно провести радикальные реформы в армии, считает он, в частности, против "саботажа, глупости". Сейчас уже есть примеры подобных реформ, точечные улучшения.

"Недавно мы наблюдали дорогую моему сердцу картинку, когда собрались несколько талантливых успешных командиров, и они начинают людей даже из СОЧ возвращать. Вот это что-то похожее уже на то, каким образом нам нужно трансформироваться и кем надо трансформироваться", — сказал он.

Также появляются попытки наказать виновных руководителей в армии. Игорь Луценко заявил, что это те реформы, которые нужно внедрять. Он подытожил, что Украина имеет огромный потенциал для освобождения территорий, который в нынешней ситуации не использован даже на две трети.

Напомним, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что готов сесть за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, если это будет необходимо для окончания войны.

3 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что после завершения войны в Украине может наблюдаться всплеск международной организованной преступности. Он сравнил текущее положение с Россией начала 90-х годов.