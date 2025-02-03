Завершение войны в Украине может спровоцировать рост международной преступности, — Дуда

По словам польского президента, прекращение боестолкновений в Украине может спровоцировать то, что преступность хлынет за границу соседней с Украиной Польши, затронет Западную Европу и США.

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По завершении войны в Украине может наблюдаться всплеск международной организованной преступности. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Financial Times.

Политик беспокоится относительно того, что прекращение боестолкновений в Украине спровоцирует то, что преступность хлынет за границу соседней с Украиной Польши, затронет Западную Европу, а также США. Польский лидер сравнил текущее положение с Россией начала 90-х, когда бывшие ветераны Войны в Афганистане пополняли ряды ОПГ.

"Вспомните времена, когда распался СССР, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе и США", — объяснил Дуда.

По словам польского лидера, всплеск преступности в Западной Европе и США отчасти объяснялся возвращением советских войск. При этом он отметил, что в ходе войны в Украине количество погибших намного превысило потери в Афганистане.

Дуда подчеркнул, что Украине понадобится помощь с восстановлением экономики и поддержкой закона и порядка внутри страны.

"Представьте себе ситуацию, когда у нас есть тысячи людей, вернувшихся с фронта домой. Эти люди, которые воюют с Россией, у многих из их будут психологические проблемы", — сказал польский президент.

По его словам, у многих будет наблюдаться ПТСР, возвращаясь домой, они обнаружат "свои села, города с разрушенными домами, заводами, фабриками, без работы или перспективы".

Аджей Дуда, связанный с националистической партией "Закон и порядок" (PiS), остается верным сторонником Украины, вместе с тем он позволяет себе и критику в адрес Киева за неуважение к исторической памяти Польши, отметили журналисты.

Дуда также разделяет скепсис польского премьера Дональда Туска относительно отправки войск в Украину в рамках западной миротворческой силы в поддержку потенциального мирного соглашения.

Напомним, что 3 февраля стало известно о курьезе в работе ПВО: пуля в Хмельницкой области пробила магазин и застряла в котлете.

Также сообщалось, что, по данным ООН, с августа войска РФ казнили минимум 79 украинских военнопленных.