Приказали убить: с августа ВС РФ казнили минимум 79 украинских военнопленных, — ООН

Миссия ООН также зафиксировала в 2024 году по меньшей мере три звонка от российских чиновников и ряд сообщений в специализированных группах, где отдавались или одобрялись приказы о казнях.

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Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека с конца августа 2024 года зафиксировала 79 украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах. Об этом говорится в сообщении Миссии.

"Многие украинские солдаты, которые сдались или находились под физическим арестом у российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. Свидетели также описывали убийства безоружных и раненых украинских солдат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 24 инцидентам Миссия получила и проанализировала видео- и фотоматериалы, опубликованные украинскими и российскими источниками, на которых усматриваются казни или мертвые тела. Также были проведены опросы свидетелей.

Геолокационные и хронологические инциденты указывают на то, что сообщенные казни имели место в районах, где проводились российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как правдивые.

"Эти инциденты не случились на пустом месте. Общественные деятели Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже казни захваченных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять противоправное поведение", — заявила глава Миссии Даниэль Белл.

В 2024 году Миссия зафиксировала минимум три звонка от должностных лиц Российской Федерации, а также ряд сообщений в социальных сетях в военных группах, связанных с российскими Вооруженными Силами, которые, как сообщается, отдавали приказы о казнях или одобряли их.

В ООН отметили, что международное гуманитарное право запрещает отдавать приказы о том, чтобы никто не остался живым, угрожать противнику или таким образом проводить военные действия. Заявление об отсутствии "никакой пощады" является серьезным нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

"Все заявления о казни захваченных украинских военнослужащих и публичные заявления, которые призывают к таким действиям или оправдывают их, должны расследоваться. Военные командиры и начальники также должны отдать четкие и недвусмысленные приказы защищать и гуманно обращаться со всеми захваченными военнослужащими и лицами, которые вышли из строя".

Ответственность за нарушение правил обращения с военнопленными

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций — правила, регулирующие законы и обычаи войны и направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов. Они состоят из четырех международных договоров. Из них третья конвенция касается именно обращения с военнопленными. Она запрещает убийство, пытки и издевательства над военнопленными.

"С военнопленными необходимо всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащего в плену государства, которые вызывают смерть или создают серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под его охраной, запрещаются и будут рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции", — говорится в статье 13 Конвенции.

Напомним, периодически появляются сообщения о расстреле Вооруженными силами РФ украинских военнопленных. В частности, 23 января в сети появилось видео, на котором россияне, вероятно, расстреляли в спину шестерых украинских военных, попавших в плен.

Добавим, что в декабре 2024 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. В предыдущие годы количество казненных россиянами украинских военнопленных составляло 177 человек. Большинство из казней — это расстрелы в упор.