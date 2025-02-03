Наказали вбити: з серпня ЗС РФ стратили мінімум 79 українських військовополонених, — ООН

Місія ООН також зафіксувала у 2024 році щонайменше три дзвінки від російських посадовців та ряд повідомлень у спеціалізованих групах, де віддавались або схвалювались накази про страти.

Related video

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 українських військовополонених у 24 окремих інцидентах. Про це йдеться у повідомленні Місії.

"Багато українських солдатів, які здалися або перебували під фізичним арештом у російських збройних сил, було розстріляно на місці. Свідки також описували вбивства беззбройних та поранених українських солдатів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щодо 24 інцидентів Місія отримала та проаналізувала відео- та фотоматеріали, опубліковані українськими та російськими джерелами, на яких вбачаються страти або мертві тіла. Також були проведені опитування свідків.

Геолокаційні та хронологічні інциденти вказують на те, що повідомлені страти мали місце в районах, де проводилися російські наступальні операції. Ці повідомлення були оцінені як правдиві.

"Ці інциденти не трапилися на порожньому місці. Громадські діячі Російської Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження і навіть страти захоплених українських військовослужбовців. У поєднанні з широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати протиправну поведінку", — заявила голова Місії Даніель Белл.

У 2024 році Місія зафіксувала мінімум три дзвінки від посадових осіб Російської Федерації, а також ряд повідомлень у соціальних мережах у військових групах, пов'язаних з російськими Збройними Силами, які, як повідомляється, віддавали накази про страти або схвалювали їх.

В ООН наголосили, що міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати накази про те, щоб ніхто не залишився живим, погрожувати противнику або таким чином проводити військові дії. Заява про відсутність "жодної пощади" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та являється військовим злочином.

"Усі заяви про страту захоплених українських військовослужбовців та публічні заяви, які закликають до таких дій або виправдовують їх, повинні розслідуватись. Військові командири та начальники також повинні віддати чіткі та недвозначні накази захищати та гуманно поводитися з усіма захопленими військовослужбовцями та особами, які вийшли з ладу".

Відповідальність за порушення правил поводження з військовополоненими

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій — правила, що регулюють закони та звичаї війни та спрямовані на захист жертв збройних конфліктів. Вони складаються з чотирьох міжнародних договорів. З них третя конвенція стосується саме поводження з військовополоненими. Вона забороняє вбивство, катування та знущання з військовополонених.

"З військовополоненими необхідно завжди поводитися гуманно. Будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу здоров'ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, забороняються та будуть розглядатись як серйозне порушення цієї Конвенції", — йдеться в статті 13 Конвенції.

Нагадаємо, періодично з'являються повідомлення щодо розстрілу Збройними силами РФ українських військовополонених. Зокрема, 23 січня у мережі з’явилося відео, на якому росіяни, ймовірно, розстріляли у спину шістьох українських військових, які потрапили в полон.

Додамо, що в грудні 2024 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з початку 2024 року російські окупанти стратили щонайменше 109 українських військовополонених. У попередні роки кількість страчених росіянами українських військовополонених становила 177 осіб. Більшість зі страт — це розстріли впритул.