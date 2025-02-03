Курьез в работе ПВО: в Хмельницкой области пуля пробила магазин и застряла в котлете

Украинские военные "приземлили" два российских дрона-камикадзе. Не обошлось в работе защитников неба и без курьезов: одна из пуль пробила морозильную камеру в продуктовом магазине.

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Российская армия запустила в ночь на 3 февраля ударные дроны "Шахед" по Хмельницкой области, БПЛА шли курсом на Староконстантиновскую общину и силы ПВО удачно отработали по ним, сообщило местное издание "Старкон.City".

По сведениям главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, во время сигнала воздушной тревоги украинские силы уничтожили два вражеских БПЛА, обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не было.

В то же время не обошлось и без курьезов. Владелец одного из продуктовых магазинов рассказал, как при отражении атаки ВС РФ одна из пуль прошла сквозь стену магазина, пробила морозильную бонету (горизонтальную камеру, — ред) и застряла в котлете.

Предприниматель сам устранил повреждение и был очень благодарен силам ПВО за то, что они защищают небо над Украиной.

Кроме этого, несколько дней назад был похожий случай. При очередной дроновой атаке пуля пролетела сквозь крышу другого магазина, повредив одежду, которая там продавалась.

Напомним, ночью 3 февраля Силы спецопераций ВСУ и СБУ удачно ударили по двум газоперерабатывающим заводам — Волгоградскому и Астраханскому.

По данным американского Института изучения войны, ВС РФ смогли приспособить наземную систему управления для управления "роем" дронов. Система позволяет управлять БПЛА на разных частотах и защищать их от влияния средств РЭБ.