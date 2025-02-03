В России после атаки БпЛА остановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод

По данным Генштаба ВСУ, на Астраханском ГПЗ продолжается пожар. Губернатор региона утверждает, что завод якобы остановил работу, "получив заблаговременные сигналы об опасности БпЛА".

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В ночь на 3 февраля подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, в координации с другими силами обороны, поразили стратегические объекты на территории России. Под атакой были Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ("Лукойл-Волгограднафтопереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Эти предприятия являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки нефти. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших заводов "Газпрома".

В Генштабе добавили, что точные масштабы поражения пока уточняются.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, завод остановил работу, "получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА". Он утверждает, что это "позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности". Сотрудник завода сообщил губернатору, что повреждена комбинированная установка по переработке газового конденсата.

Напомним, 3 февраля Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 70 украинских беспилотников над территорией Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Курской областей. В шести аэропортах действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о "локальных возгораниях на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы".

В ночь на 31 января Силы обороны в сотрудничестве с ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод на территории Волгоградской области.