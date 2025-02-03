У Росії після атаки БпЛА зупинив роботу Астраханський газопереробний завод

За даними Генштабу ЗСУ, на Астраханському ГПЗ триває пожежа. Губернатор регіону стверджує, що завод нібито зупинив роботу, "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БпЛА".

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У ніч на 3 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у координації з іншими силами оборони, уразили стратегічні об'єкти на території Росії. Під атакою були Волгоградський нафтопереробний завод ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ці підприємства є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки нафти. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Астраханський газопереробний завод є одним з найбільших заводів "Газпрому".

У Генштабі додали, що точні масштаби ураження наразі уточнюються.

За словами губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна, завод зупинив роботу, "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БпЛА". Він стверджує, що це "дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки". Співробітник заводу повідомив губернатору, що пошкоджено комбіновану установку з переробки газового конденсату.

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 70 українських безпілотників над територією Ростовської, Астраханської, Волгоградської, Воронезької, Бєлгородської і Курської областей. У шести аеропортах діяли обмеження на прийом та випуск літаків. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про "локальні загоряння на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані".

У ніч проти 31 січня Сили оборони у співпраці з ГУР атакували нафтопереробний завод на території Волгоградської області.