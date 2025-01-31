"Зафіксовані спалахи та вибухи": в Генштабі підтвердили атаку на завод "Лукойл" в РФ

Атакований НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

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Сили оборони України в співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони у ніч проти 31 січня атакували нафтопереробний завод на території Волгоградської області в РФ. На підприємстві лунали вибухи. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР Мініоборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч проти 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області РФ. Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атакований нафтопереробний завод за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", — пообіцяли у Генштабі.

ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка": що відомо

"ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — підприємство паливно-масляного профілю у Волгограді, введено у дію 21 грудня 1957 року.

Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара — Тихорецьк. Готова продукція відвантажується залізничним, річковим та автомобільним транспортом.

Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ, частина продукції відвантажується експорт. У 2017 році виторг від продажів тут склав 330 658 млн рублів, у 2019 році виручка компанії склала вже 456 424 млн рублів. По виручці підприємство посідає друге місце серед 480 підприємств цієї галузі.

Нагадаємо, що в Росії на території Нижньогородської області в ніч проти 29 січня сталася атака БПЛА ГУР Міноборони України. Вони атакували нафтобазу "Лукойл" в місті Кстово.