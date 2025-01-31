"Зафиксированы вспышки и взрывы": в Генштабе подтвердили атаку на завод "Лукойл" в РФ

Атакованный НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

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Силы обороны Украины в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны в ночь на 31 января атаковали нефтеперерабатывающий завод на территории Волгоградской области в РФ. На предприятии раздавались взрывы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 31 января 2025 года нанесли поражение по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что атакованный нефтеперерабатывающий завод по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", — пообещали в Генштабе.

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка": что известно

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, введено в действие 21 декабря 1957 года.

Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара — Тихорецк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом.

Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт. В 2017 году выручка от продаж здесь составила 330 658 млн рублей, в 2019 году выручка компании составила уже 456 424 млн рублей. По выручке предприятие занимает второе место среди 480 предприятий этой отрасли.

Напомним, что в России на территории Нижегородской области в ночь на 29 января произошла атака БПЛА ГУР Минобороны Украины. Они атаковали нефтебазу "Лукойл" в городе Кстово.