У Росії закривали небо, зникало світло і горіли заводи: що відомо про нічну атаку БПЛА

В одному з ворожих міст почули приблизно 50 вибухів. Поки російське Міноборони хизується ліквідацією десятків дронів, губернатори інформують про "локальні загоряння".

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Вночі на 3 лютого Росію атакували десятки БПЛА. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони.

У РФ заявили про перехоплення і знищення 70 українських БПЛА, з них:

27 — над територією Ростовської області;

25 — над територією Волгоградської області;

7 — над територією Астраханської області;

5 — над територією Воронезької області;

4 — над територією Бєлгородської області;

2 — над територією Курської області.

Нічна атака по Росії: наслідки у регіонах

У Росавіації інформували про запровадження обмежень на приймання і випуск літаків у шести аеропортах: Астрахань, Волгоград, Казань, Нижньокамськ, Саратов, Ульяновськ. Згодом обмеження запровадили ще у трьох аеропортах: Владикавказ, Грозний, Махачкала.

У медіа ASTRA повідомили, що внаслідок атаки у кількох районах Волгограда зникло світло. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Журналісти припустили, що БПЛА були націлені на місцевий НПЗ, який належить "Лукойлу".

У місті працювали сили ППО. Зі слів місцевих, прогриміли щонайменше 10 вибухів. За даними медіа SHOT, вибухів над містом було ще більше — приблизно 50.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про відсутність постраждалих та "локальні загоряння на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані". Також він підтвердив "короткочасні перепади напруги електромережі" і запевнив, що світло повністю відновили.

Під Астраханню, зі слів очевидця, БПЛА атакували газопереробний завод. Зазначається, що йдеться про об'єкт "Газпрому".

"Весь завод евакуювали, на завод прилетів дрон", — повідомило джерело.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив про "займання" внаслідок падіння безпілотника та відсутність постраждалих.

Керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що під ударом опинився Астраханський газопереробний завод.

"Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери", — наголосив він.

Нагадаємо, Фокус передавав, що вночі спалахнула масштабна пожежа на газопереробному заводі у місті Ахтубінськ Астраханської області. У соцмережах інформували про удар по трьох об’єктах ПЕК у регіоні, також був атакований газопровід поблизу.

Ввечері 2 лютого аналітики DeepState повідомили, ЗС РФ намагаються закріпитися в районі Андріївки й тиснуть на українські позиції з різних напрямків. Російські окупанти просунулись одразу в районі кількох населених пунктів.