Ворог активізував наступ на Донеччині і просунувся загалом біля трьох сіл: що відомо (мапа)

Росіяни намагаються просунутися біля Андріївки, тиснуть на позиції ЗСУ зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись до дороги Ясенове-Андріївка. Одночасно з цим намагаються тиснути на село Шевченко.

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Армія РФ намагається закріпитися в районі Андріївки на Донеччині і тисне на позиції Збройних сил з різних напрямків, зокрема зі Слов'янки та Петропавлівки. Російська піхота проривається в околицях Андріївки і намагається пробитися крізь позиції ЗСУ через інженерно-фортифікаційні споруди. Також армія РФ просунулася у Срібному, Дачному та біля Колодязів. Про це стало відомо ввечері 2 лютого від аналітиків проєкту DeepState.

"Північніше від Андріївки росіяни здійснюють тиск на позиції Сил Оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка", – йдеться у зведенні.

DeepState | скріншот мапи

Додаткові можливості для штурму Андріївки можуть з’явитися у росіян з південного напрямку – між Улаклами та Дачним, де ворог також зосереджує свої війська та техніку.

Також російська піхота намагається прорватися через село Шевченко, навіть крізь фортифікаційні споруди, зведені військовими ЗСУ.

"Одночасно з цим піхота здійснювала спроби лізти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андріївкою та Шевченком", – йдеться у зведенні.

Водночас аналітики зазначають, що військовим ЗСУ, які перебувають на позиціях біля Андріївки, оборона дається нелегко "через низку проблем". Однак українські військові докладають "максимум зусиль" для того, щоб їх подолати, йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, ворогу вдалося просунутися біля трьох населених пунктів на Донеччині: біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки. Разом з тим, на Покровському напрямку росіяни також намагаються тиснути, не припиняючи штурмові дії. Про це Фокус розповідав уночі 2 лютого.

Паралельно росіяни створюють умови для багатомісячної наступальної операції на Харківщині, як з’ясували аналітики Інституту вивчення війни. Там, на Куп’янському напрямку, ворог активізував механізовані атаки, що може свідчити про те, що він може стати пріоритетним для армії РФ. Подробиці Фокус з’ясовував 2 лютого.

Раніше також стало відомо про те, що ворог окупував селище Новомлинськ у Куп’янському районі Харківської області. Про це повідомили увечері 31 січня.