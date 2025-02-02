Армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, – DeepState (мапа)
Ворожі війська мали часткові успіхи у просуванні біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки. Також аналітики повідомили, що ворог ні на день не припиняє штурмові дії на Покровському напрямку.
Армія РФ змогла просунутися одразу біля трьох населених пунктів у Донецькій області – біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки. Водночас біля Котлиного та загалом на Покровському напрямку росіяни безперервно ведуть штурмові дії. Про це стало відомо зі щоденного зведення аналітиків проєкту DeepState у Telegram-каналі, оприлюдненого вночі 2 лютого.
Перед цим фахівці проєкту повідомляли, що ворог має часткові успіхи на Покровському напрямку, ситуація уточнюється на кількох ділянках.
"Останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного-заходу на Звірове", – йдеться у повідомленні DeepState.
Разом з тим, попри часткові успіхи у просуванні, аналітики проєкту стверджують, що ворог уповільнив темпи наступу на територію України на різних напрямках.
"Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу", – пишуть аналітики.
Побачити те, як армія РФ просувалася на території України, можна також побачити через інфографіку DeepState, опубліковану вдень 1 лютого. Вона демонструє, що в січні 2025 року ворог окупував 325 квадратних кілометрів української території.
Разом з тим, напруженою залишається ситуація на Куп’янському напрямку (Харківщина). Аналітики ISW проаналізували дії росіян на цій ділянці фронту та дійшли висновку, що росіяни застосовують механізовані атаки: це може свідчити про те, що цей напрямок може стати пріоритетним. Про це Фокусу стало відомо 1 лютого.
Також раніше аналітики DeepState повідомили, що армія РФ окупувала Новомлинськ, що в Куп’янському районі Харківської області. Ворог постійно нарощує кількість піхоти в населеному пункті, виставляє засоби ураження та укріплює територію, через що "дедалі важче буде ліквідувати цей плацдарм".