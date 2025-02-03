У Росії після нічної атаки безпілотників палає газопереробний завод: що відомо (фото)
Під нічною атакою безпілотників опинилося російське місто Ахтубінськ: там у районі підприємства пролунали потужні вибухи, перед цим у місцевому аеропорту запровадили план "Килим".
Вночі 3 лютого російські міста атакували безпілотники: вибухи лунали у кількох регіонах країни, зокрема в Астраханській області. Ударні БпЛА дісталися міста Ахтубінськ, де працює газопереробний завод. Внаслідок атаки там почалася масштабна пожежа, дізнавався Фокус.
Після вибухів російські Telegram-канали повідомили про перші наслідки влучання безпілотників. За їхніми словами, дрони-камікадзе налетіли на три об’єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Невдовзі повідомили, що також був атакований газопровід поблизу. Після атаки на об’єктах почалася пожежа, фотографії якої вже активно поширюють у соцмережах.
Росіяни зазначають, що під час атаки ППО "працювало у штатному режимі", а пожежа спалахнула, за їхніми словами, тільки внаслідок падіння одного із БпЛА. Саму атаку безпілотників росіяни назвали "спробою ЗСУ нанести удар".
Стосовно жертв чи постраждалих внаслідок атаки по газопереробному заводу інформації немає. Мер Ахтубінська повідомив, що ніхто не постраждав через атаку.
Окрім газопереробного заводу в Ахтубінську, під атаку дронів потрапив і нафтоперобний завод у Волгограді: там очевидці повідомляли про десятки вибухів.
Зазначимо, що нафтопереробний завод у Волгограді вже не вперше зазнає атак безпілотників. Вважається, що це шостий за потужністю в Росії, який переробляє близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Про подробиці цієї атаки 31 січня розповідав Фокус.
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