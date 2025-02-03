У Росії після нічної атаки безпілотників палає газопереробний завод: що відомо (фото)

Під нічною атакою безпілотників опинилося російське місто Ахтубінськ: там у районі підприємства пролунали потужні вибухи, перед цим у місцевому аеропорту запровадили план "Килим".

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Вночі 3 лютого російські міста атакували безпілотники: вибухи лунали у кількох регіонах країни, зокрема в Астраханській області. Ударні БпЛА дісталися міста Ахтубінськ, де працює газопереробний завод. Внаслідок атаки там почалася масштабна пожежа, дізнавався Фокус.

Після вибухів російські Telegram-канали повідомили про перші наслідки влучання безпілотників. За їхніми словами, дрони-камікадзе налетіли на три об’єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Невдовзі повідомили, що також був атакований газопровід поблизу. Після атаки на об’єктах почалася пожежа, фотографії якої вже активно поширюють у соцмережах.

Telegram | Наслідки атаки БпЛА в Астраханській області

Росіяни зазначають, що під час атаки ППО "працювало у штатному режимі", а пожежа спалахнула, за їхніми словами, тільки внаслідок падіння одного із БпЛА. Саму атаку безпілотників росіяни назвали "спробою ЗСУ нанести удар".

Telegram-канал Фокус

Стосовно жертв чи постраждалих внаслідок атаки по газопереробному заводу інформації немає. Мер Ахтубінська повідомив, що ніхто не постраждав через атаку.

Окрім газопереробного заводу в Ахтубінську, під атаку дронів потрапив і нафтоперобний завод у Волгограді: там очевидці повідомляли про десятки вибухів.

Зазначимо, що нафтопереробний завод у Волгограді вже не вперше зазнає атак безпілотників. Вважається, що це шостий за потужністю в Росії, який переробляє близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Про подробиці цієї атаки 31 січня розповідав Фокус.

Також раніше стало відомо про наслідки ударів по заводу "Лукойлу": аналітик розповідав, що Росія втратить десятки мільярді доларів через атаки. Інфляція, різке зростання цін на бензин – так описує блогер Іван Яковина ймовірні проблеми росіян, спричинені атакою по українських дронів по НПЗ у Кстово.