Курйоз у роботі ППО: на Хмельниччині куля пробила магазин і застрягла в котлеті

Українські військові "приземлили" два російські дрони-камікадзе. Не обійшлося в роботі захисників неба і без курйозів: одна з куль пробила морозильну камеру в продуктовому магазині.

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Російська армія запустила в ніч на 3 лютого ударні дрони "Шахед" Хмельницькою областю, БПЛА йшли курсом на Старокостянтинівську громаду і сили ППО вдало відпрацювали по них, повідомило місцеве видання "Старкон.City".

За відомостями голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, під час сигналу повітряної тривоги українські сили знищили два ворожі БПЛА, звернень щодо травмованих, загиблих або руйнувань не було.

Водночас не обійшлося і без курйозів. Власник одного з продуктових магазинів розповів, як під час відбиття атаки ЗС РФ одна з куль пройшла крізь стіну магазину, пробила морозильну бонету (горизонтальну камеру, — ред.) і застрягла в котлеті.

Підприємець сам усунув пошкодження і був дуже вдячний силам ППО за те, що вони захищають небо над Україною.

Крім цього, кілька днів тому був схожий випадок. Під час чергової дронової атаки куля пролетіла крізь дах іншого магазину, пошкодивши одяг, який там продавався.

Нагадаємо, вночі 3 лютого Сили спецоперацій ЗСУ та СБУ вдало вдарили по двох газопереробних заводах — Волгоградському та Астраханському.

За даними американського Інституту вивчення війни, ЗС РФ змогли пристосувати наземну систему управління для управління "роєм" дронів. Система дає змогу керувати БПЛА на різних частотах і захищати їх від впливу засобів РЕБ.