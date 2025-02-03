Завершення війни в Україні може спровокувати зростання міжнародної злочинності, — Дуда

За словами польського президента, припинення бойових зіткнень в Україні може спровокувати те, що злочинність рине за кордон сусідньої з Україною Польщі, зачепить Західну Європу і США.

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Після завершення війни в Україні може спостерігатися сплеск міжнародної організованої злочинності. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда. Про це повідомляє Financial Times.

Політик непокоїться щодо того, що припинення бойових зіткнень в Україні спровокує те, що злочинність рине за кордон сусідньої з Україною Польщі, зачепить Західну Європу, а також США. Польський лідер порівняв поточне становище з Росією початку 90-х, коли колишні ветерани Війни в Афганістані поповнювали лави ОЗУ.

"Згадайте часи, коли розпався СРСР, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі та США", — пояснив Дуда.

За словами польського лідера, сплеск злочинності в Західній Європі та США частково пояснювався поверненням радянських військ. При цьому він зазначив, що під час війни в Україні кількість загиблих набагато перевищила втрати в Афганістані.

Дуда наголосив, що Україні знадобиться допомога з відновленням економіки та підтримкою закону і порядку всередині країни.

"Уявіть собі ситуацію, коли в нас є тисячі людей, які повернулися з фронту додому. Ці люди, які воюють з Росією, у багатьох з них будуть психологічні проблеми", — сказав польський президент.

За його словами, у багатьох спостерігатиметься ПТСР, повертаючись додому, вони виявлять "свої села, міста зі зруйнованими будинками, заводами, фабриками, без роботи або перспективи".

Аджей Дуда, пов'язаний із націоналістичною партією "Закон і порядок" (PiS), залишається вірним прихильником України, водночас він дозволяє собі й критику на адресу Києва за неповагу до історичної пам'яті Польщі, зазначили журналісти.

Дуда також поділяє скепсис польського прем'єра Дональда Туска щодо виряджання військ в Україну в рамках західної миротворчої сили на підтримку потенційної мирної угоди.

Нагадаємо, що 3 лютого стало відомо про курйоз у роботі ППО: куля на Хмельниччині пробила магазин і застрягла в котлеті.

Також повідомлялося, що, за даними ООН, із серпня війська РФ стратили щонайменше 79 українських військовополонених.