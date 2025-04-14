Наступление на Сумы: почему активизировались российские ДРГ на границе и как далеко зашли на Сумщине

Сумщина снова под прицелом: удары баллистических ракет по мирному населению, активизация диверсантов на границе и новые угрозы со стороны России. Фокус выяснил, что происходит на северном направлении и готова ли Украина к возможной эскалации.

Related video

В воскресенье, 13 апреля, армия России поразила двумя баллистическими ракетами центр Сум. Атака состоялась утром, когда люди шли из церкви на Вербное воскресенье. По данным ГСЧС Украины, погибли 34 человека, еще 117 травмированы. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал исполнителей ракетного удара по Сумах. По его словам, пуски ракет осуществляли 112-й и 448-й ракетные бригады Вооруженных сил РФ из Воронежской и Курской областей.

Действия России осудили руководители западных стран, а советник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог раскритиковал действия россиян и в очередной раз подчеркнул, что глава Белого дома хочет как можно быстрее завершить войну. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "ошиблась", ударив баллистическими ракетами по Сумах.

К тому же в направлении Сумщины активизировались диверсионно-разведывательные группы российской армии. Они занимаются разведкой обороны украинской армии, атакуют украинские позиции для того, чтобы, возможно, убить или захватить их в плен. А также минируют приграничные территории. Об этом рассказывал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"И если говорить за этот год, то наиболее активными они (ДРГ — прим. ред.) остаются в направлении Сумской области, особенно на севере, ближе к Черниговщине. За последние несколько недель две вражеских диверсионно-разведывательных группы были разоблачены при попытке захода на нашу территорию. Были стрелковые бои, мы также использовали и минометные расчеты для нанесения удара по расположению той группы. И дальше они отходили за линию нашей границы, не достигнув своей цели. И в одном из случаев мы четко понимаем, что отходили они с потерями", — сказал Демченко.

Наступление на Сумскую область: достаточно ли сил у ВС РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия сейчас в Курской области не имеет достаточного ресурса для того, чтобы начать наступление на город Сумы и захватить Сумскую область. Сейчас им хватает сил только для проведения диверсий.

"Подтверждением этого является то, что когда Силы обороны Украины начали действия в Белгородской области, россияне были вынуждены останавливать часть подразделений, которые направлялись из Курщины на Покровское направление для усиления наступления на Покровск, и возвращать их обратно в Белгородскую область для усиления местной группировки", — говорит Фокусу эксперт.

По его мнению, сейчас почти на каждом направлении у россиян ограничены военные ресурсы. В частности армия РФ испытывает дефицит полноценных резервов для усиления и обеспечения общевойсковой наступательной операции. Также военный обозреватель добавил, что диверсионно-рейдовые действия российская армия будет продолжать осуществлять на Сумщину. Но если на Курщине начнется значительное накопление войск РФ, достаточных для наступления на Сумскую область, то военное командование Украины об этом обязательно предупредит. Сейчас численность российских войск на Курщине остается стабильно в районе 60 тысяч военных, что было и месяц назад.

Российская армия на границе Сумщины: цели врага

По словам Александра Коваленко, основная цель российских войск сейчас — перерезать трассу Н-07 "Суджа — Сумы" и установить контроль над ней на территории Сумской области.

"Именно поэтому они продвигаются в направлении этой трассы через Басовку. Преимущественно российская армия будет продолжать заниматься рейдовой диверсионной деятельностью при границе с Сумской областью. В частности, заходить вглубь украинской территории более чем 5, максимум 7 километров от границы. Больше они заходить не могут, потому что там находятся украинские оборонительные рубежи", — подчеркнул эксперт.

Как защитить Сумщину от баллистической опасности

Коваленко рассказал, что от баллистических атак армии России возможно защитить приграничные города, такие как Харьков и Сумы, только если размещать в этих городах ЗРК Patriot. Но здесь существует несколько проблем.

"Во-первых, украинской противовоздушной обороне не хватает в достаточном количестве ЗРК Patriot, как для защиты мирного населения, так и для защиты собственных военных. Во-вторых, если размещать Patriot в городах, которые находятся в 20-40 километрах от границы с Россией, то эти зенитно-ракетные комплексы там проживут неделю, пожалуй, две, не больше. И Украина останется вообще без ЗРК Patriot. Поэтому, к сожалению, это вот такая патовая ситуация" — подытожил эксперт.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины приобрести у США системы ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов. Фокус разбирал, где Украина возьмет на это средства.

Также украинской ПВО стало сложнее сбивать баллистические ракеты, так как Россия постоянно совершенствует вооружение. Фокус рассказывал что помогает РФ модернизировать собственные ракеты.