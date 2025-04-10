Деньги на оружие: как Украине получить 50 миллиардов долларов на ПВО

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины приобрести у США системы ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов. Фокус выяснил, где взять необходимые средства для этой закупки.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины приобрести у Соединенных Штатов Америки крупную партию оружия на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на закупку средств противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и инфраструктуры страны. Зеленский подчеркнул, что Украина не просит бесплатной помощи, а намерена оплатить эти системы ПВО.

Кроме того, президент отметил, что предыдущий пакет военной помощи от США еще не исчерпан, и Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку. Он также отметил необходимость получения десяти установок ПВО, в частности комплексов Patriot, которые эффективно сбивают российские баллистические ракеты.

Опрошенные Фокусом эксперты назвали ряд механизмов получения необходимых средств для приобретения Украиной пакета военной помощи.

Золотовалютные резервы и военные облигации: где Украине взять средства на покупку ПВО

Доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий видит три основных способа, где Украина может взять средства для покупки ПВО на 30-50 миллиардов долларов.

"Первый вариант — это переговоры с нашими европейскими партнерами. Раньше они предоставляли преимущественно грантовую, то есть безвозвратную помощь. Но из-за затяжной войны ее объемы уменьшаются. Основным донором остаются США, но при администрации Трампа эта помощь стала исключительно в формате кредитов или оборудования", — говорит Фокусу эксперт.

Если посмотреть данные Кильского института мировой экономики, который ежемесячно публикует отчеты, то львиная доля всей помощи — это "металл", то есть танки, ПВО, ракеты и т.д., но не деньги.

"Финансовой помощи, которая поступает деньгами, немного. А нам сейчас нужна финансовая, в т.ч. грантовая помощь. И если США отказываются ее предоставлять, нужно больше диалога с Европой, а также возможно с Южной Кореей и Японией, которые в целом также поддерживают Украину. Поэтому для оплаты ПВО мы можем просить гранты, а также кредиты под залог будущих доходов от замороженных российских активов", — объясняет Гайдуцкий.

В мире заморожено около 300 миллиардов долларов активов РФ. Большинство из них вращается через систему Euroclear в Бельгии и ежегодно генерирует прибыль 4-5 млрд евро. Эта прибыль формируется через процентные ставки финансовых регуляторов ЕС США и Великобритании. То есть один из вариантов — взять кредит под гарантию будущих доходов от этих российских активов", — продолжает эксперт.

Второй ресурс — это часть золотовалютных резервов, которыми управляет Национальный банк Украины. Сейчас эти резервы составляют примерно 40 миллиардов долларов.

"Считаю, что хотя бы 10 миллиардов из них могли бы быть использованы для покупки ПВО. Но для этого нужны переговоры с МВФ. Ведь МВФ, как главный кредитор, рассматривает эти резервы как гарантию для возврата своих займов.

Финансирование от МВФ поступает на счет Министерства финансов, а Нацбанк потом, в том числе используя резервы, рассчитывается с Фондом. Это устоявшийся механизм, который уже работает", — объясняет эксперт.

Третий вариант — это специальные облигации класса Diaspora Bonds, ориентированные на украинских мигрантов и диаспору, в частности в США, Канаде, Великобритании. В случае Украины это финансовый инструмент, который можно выпустить под государственную гарантию и полученные ресурсы направить на оборону — прежде всего на ПВО.

Идея в том, чтобы показать: ППО — это не просто защита страны, а защита бизнеса и налогоплательщиков. Ведь когда безопаснее, экономика работает лучше, налоговые поступления растут, появляется ресурс для погашения этих облигаций.

По этому пути Израиль шел с 1950-х до 1980-х годов. Эти облигации — Israel Bonds — функционируют до сих пор, уже более 75 лет. Ежегодно Израиль привлекает через них 1-3 млрд долларов. Сейчас это скорее филантропия, но когда-то это был ключевой источник валюты для страны. Израиль на средства своей диаспоры построил подземные больницы для военных и гражданских, дороги и тоннели, наземное метро, аэропортовые терминалы, систему орошения земель.

"В нашем случае такие облигации должны быть валютными, потому что мы покупаем ППО за доллары или евро и должны возвращать средства в той же валюте. Поэтому важно захеджировать валютные риски.

Кстати, Канада в начале войны в 2022 году уже выпустила облигации в поддержку Украины на 500 млн канадских долларов — "патриотические облигации". Но подобных эмиссий больше не делали. Было бы целесообразно повторить эту практику — возможно, на несколько миллиардов долларов. Такие облигации можно было бы выпустить также в Великобритании, Швейцарии и Германии, где проживают самые богатые выходцы из Украины", — считает Гайдуцкий.

Деньги для украинской ПВО от сокращения государственных расходов и замороженных российских активов

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман называет еще несколько возможных механизмов получения необходимых средств для приобретения Украиной военной помощи.

Один из них — сокращение государственных расходов.

"Сейчас на социальную сферу, высшее образование, другие направления тратится примерно столько же, как и в довоенные времена, а иногда даже больше. Хотя часть из этих расходов сейчас не является приоритетной.

Аналитические центры уже подсчитывали: потенциал для сокращения — примерно 80 миллиардов гривен в год. Это ощутимая сумма. Поэтому первый способ — это осторожное, но решительное сокращение расходов там, где это можно себе позволить в условиях войны", — говорит Фокусу Гетман.

Второе направление — программа ERA — замороженные российские активы, часть которых уже запланировано передать Украине. Речь идет о 50 миллиардах долларов, которые должны быть выделены в течение двух лет. Эти средства уже находятся на счетах Всемирного банка и постепенно перечисляются Украине.

"Важно, что эти деньги не имеют ограничений по направлениям использования — их можно направлять как на покрытие дефицита бюджета, так и на социальные или военные нужды, включая ПВО. Это реальный дополнительный ресурс", — продолжает экономист.

Еще один вариант получения необходимых средств Украины традиционные финансовые инструменты. Это:

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа);

внешние кредиты;

макрофинансовая помощь.

Эти инструменты работают с начала полномасштабной войны. Украина получает кредиты под достаточно низкие проценты, и этот ресурс остается актуальным. подчеркивает эксперт.

Согласятся ли США продать Украине пакет военной помощи

По мнению экс-сотрудника СБУ и военного аналитика Ивана Ступака, продаст ли США Украине пакет военной помощи зависит от того, за какие именно средства будут покупать.

"Например, если бы мы взяли деньги у Китая, чтобы купить американскую технику, — то вряд ли США на это согласились бы. Для них это означает, что Китай получит влияние в Украине, будет покупать наши месторождения, заходит в промышленность — и США этого не хотят.

С другой стороны — есть Европа. Например, европейские банки объявили, что готовы предоставлять кредиты на сумму до 150 миллиардов евро. Раньше для них давать деньги на военные нужды было неприемлемо — мол, это "грязные" или "кровавые" деньги. Но сейчас их позиция изменилась. Теперь они готовы: война — так война, танки — так танки. И я предполагаю, что именно об этих деньгах говорит президент", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, сейчас сложно оценить реакцию США и согласятся ли они на продажу Украине военной помощи. Их политика пока непредсказуема. Но Ступак уверен, все будет зависеть, прежде всего от происхождения денег за которые Украина будет покупать ПВО.

Фокус писал о еще одной теме выступления Зеленского на закрытой встрече с журналистами 9 апреля. В частности, глава государства сообщил, что на стороне ВС РФ воюет более сотни граждан Китая. По мнению Киева, это противоречит заявлениям Пекина о непричастности к российско-украинской войне.