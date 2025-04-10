Гроші на зброю: як Україні отримати 50 мільярдів доларів на ППО

Володимир Зеленський заявив про готовність України придбати у США системи ППО на суму 30–50 мільярдів доларів. Фокус з'ясував, де взяти необхідні кошти для цієї закупівлі.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України придбати у Сполучених Штатів Америки велику партію зброї на суму від 30 до 50 мільярдів доларів. Ці кошти планується спрямувати на закупівлю засобів протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та інфраструктури країни. Зеленський підкреслив, що Україна не просить безкоштовної допомоги, а має намір оплатити ці системи ППО.

Крім того, президент зазначив, що попередній пакет військової допомоги від США ще не вичерпано, і Україна розраховує на подальшу підтримку. Він також наголосив на необхідності отримання десяти установок ППО, зокрема комплексів Patriot, які ефективно збивають російські балістичні ракети.

Опитані Фокусом експерти назвали ряд механізмів отримання необхідних коштів для придбання Україною пакету військової допомоги.

Золотовалютні резерви та військові облігації: де Україні взяти кошти на покупку ППО

Доктор економічних наук, експерт з міграційної політики й розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори Андрій Гайдуцький бачить три основні способи, де Україна може взяти кошти для купівлі ППО на 30–50 мільярдів доларів.

"Перший варіант — це переговори з нашими європейськими партнерами. Раніше вони надавали переважно грантову, тобто безповоротну допомогу. Але через затяжну війну її обсяги зменшуються. Основним донором залишаються США, але при адміністрації Трампа ця допомога стала виключно у форматі кредитів або обладнання", — каже Фокусу експерт.

Якщо подивитися дані Кільського інституту світової економіки, який щомісяця публікує звіти, то левова частка всієї допомоги — це "метал", тобто танки, ППО, ракети тощо, але не гроші.

"Фінансової допомоги, яка надходить грошима, небагато. А нам зараз потрібна фінансова, в т. ч. грантова допомога. І якщо США відмовляються її надавати, потрібно більше діалогу з Європою, а також можливо з Південною Кореєю і Японією, які в цілому також підтримують Україну. Тож для оплати ППО ми можемо просити гранти, а також кредити під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів", — пояснює Гайдуцький.

У світі заморожено близько 300 мільярдів доларів активів РФ. Більшість із них обертається через систему Euroclear у Бельгії й щорічно генерує прибуток 4-5 млрд євро. Цей прибуток формується через процентні ставки фінансових регуляторів ЄС США і Великобританії. Тобто один із варіантів — взяти кредит під гарантію майбутніх доходів від цих російських активів", — продовжує експерт.

Другий ресурс — це частина золотовалютних резервів, якими керує Національний банк України. Зараз ці резерви становлять приблизно 40 мільярдів доларів.

"Вважаю, що хоча б 10 мільярдів із них могли б бути використані для купівлі ППО. Але для цього потрібні перемовини з МВФ. Адже МВФ, як головний кредитор, розглядає ці резерви як гарантію для повернення своїх позик.

Фінансування від МВФ надходить на рахунок Міністерства фінансів, а Нацбанк потім, зокрема використовуючи резерви, розраховується з Фондом. Це усталений механізм, що вже працює", — пояснює експерт.

Третій варіант — це спеціальні облігації класу Diaspora Bonds, орієнтовані на українських мігрантів і діаспору, зокрема в США, Канаді, Великобританії. У випадку України це фінансовий інструмент, який можна випустити під державну гарантію й отримані ресурси спрямувати на оборону — насамперед на ППО.

Ідея в тому, щоб показати: ППО — це не просто захист країни, а захист бізнесу та платників податків. Адже коли безпечніше, економіка працює краще, податкові надходження зростають, з’являється ресурс для погашення цих облігацій.

Цим шляхом Ізраїль ішов з 1950-х до 1980-х років. Ці облігації — Israel Bonds — функціонують досі, вже понад 75 років. Щороку Ізраїль залучає через них 1–3 млрд доларів. Наразі це радше філантропія, але колись це було ключове джерело валюти для країни. Ізраїль на кошти своєї діаспори побудував підземні лікарні для військових і цивільних, дороги й тунелі, наземне метро, аеропортові термінали, систему зрошення земель.

"У нашому випадку такі облігації мають бути валютними, бо ми купуємо ППО за долари або євро і маємо повертати кошти у тій самій валюті. Тому важливо захеджувати валютні ризики.

До речі, Канада на початку війни у 2022 році вже випустила облігації на підтримку України на 500 млн канадських доларів — "патріотичні облігації". Але подібних емісій більше не робили. Було б доцільно повторити цю практику — можливо, на кілька мільярдів доларів. Такі облігації можна було б випустити також у Великобританії, Швейцарії та Німеччині, де проживають найбагатші вихідці з України", — вважає Гайдуцький.

Гроші для української ППО від скорочення державних видатків та заморожених російських активів

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман називає ще декілька можливих механізмів отримання необхідних коштів для придбання Україною військової допомоги.

Один з них — скорочення державних видатків.

"Зараз на соціальну сферу, вищу освіту, інші напрямки витрачається приблизно стільки ж, як і в довоєнні часи, а інколи навіть більше. Хоча частина з цих витрат зараз не є пріоритетною.

Аналітичні центри вже підраховували: потенціал для скорочення — приблизно 80 мільярдів гривень на рік. Це відчутна сума. Тож перший спосіб — це обережне, але рішуче скорочення витрат там, де це можна собі дозволити в умовах війни", — каже Фокусу Гетман.

Другий напрямок — програма ERA — заморожені російські активи, частину яких вже заплановано передати Україні. Йдеться про 50 мільярдів доларів, які мають бути виділені протягом двох років. Ці кошти вже знаходяться на рахунках Світового банку та поступово перераховуються Україні.

"Важливо, що ці гроші не мають обмежень за напрямками використання — їх можна спрямовувати як на покриття дефіциту бюджету, так і на соціальні або військові потреби, включно з ППО. Це реальний додатковий ресурс", — продовжує економіст.

Ще один варіант отримання необхідних коштів Україні традиційні фінансові інструменти. Це:

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики);

зовнішні кредити;

макрофінансова допомога.

Ці інструменти працюють з початку повномасштабної війни. Україна отримує кредити під досить низькі відсотки, і цей ресурс залишається актуальним. підкреслює експерт.

Чи погодяться США продати Україні пакет військової допомоги

На думку ексспівробітника СБУ та військового аналітика Івана Ступака, чи продасть США Україні пакет військової допомоги залежить від того, за які саме кошти будуть купувати.

"Наприклад, якби ми взяли гроші в Китаю, щоб купити американську техніку, — то навряд чи США на це погодилися б. Для них це означає, що Китай отримає вплив в Україні, купуватиме наші родовища, заходить у промисловість — і США цього не хочуть.

З іншого боку — є Європа. Наприклад, європейські банки оголосили, що готові надавати кредити на суму до 150 мільярдів євро. Раніше для них давати гроші на військові потреби було неприйнятно — мовляв, це "брудні" або "криваві" гроші. Але зараз їх позиція змінилася. Тепер вони готові: війна — так війна, танки — так танки. І я припускаю, що саме про ці гроші говорить президент", — каже Фокусу експерт.

За його словами, зараз складно оцінити реакцію США та чи погодяться вони на продаж Україні військової допомоги. Їхня політика наразі непередбачувана. Але Ступак впевнений, все буде залежати, насамперед від походження грошей за які Україна купуватиме ППО.

Фокус писав про ще одну тему виступу Зеленського на закритій зустрічі з журналістами 9 квітня. Зокрема, глава держави повідомив, що на боці ЗС РФ воює понад сотня громадян Китаю. На думку Києва, це суперечить заявам Пекіна про непричетність до російсько-української війни.