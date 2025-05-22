"На диво не сподівайтеся": Залужний оцінив шанси України повернути кордони 1991 року, — ЗМІ
Колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал у відставці й нині посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що повернення українських територій до кордонів 1991 чи 2022 року нереалістичне, поки РФ має ресурси для ведення війни.
Заяву ексголовкома на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі" передає "РБК-Україна".
"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя", — передають журналісти слова Залужного.
На думку колишнього головнокомандувача, росіяни ще мають достатньо сил і засобів для здійснення атак і можуть намагатися проводити окремі наступальні дії. При цьому, за словами Залужного, Росія з кінця 2023 року воює на виснаження, і тривалість війни залежить від того, скільки ресурсів ворог має в розпорядженні.
Шанс на перемогу Україна матиме, якщо буде зруйновано саму спроможність Кремля вести бойові дії, її військово-економічний потенціал, вважає ексголовком.
"У наших сучасних умовах — а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися — можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", — зазначив Залужний.
В російському Міністерстві закордонних справ 1 травня заявили, що Україна ніколи не поверне кордони 1991 року, бо Кремль не допустить такого сценарію.
Головний сержант роти снайперів бригади "Рубіж" Микола "Раптор" в опублікованому 14 квітня інтерв'ю висловив думку, що українцям не варто триматися за ідею вийти на кордони 1991 року, а закінчення війни з мінімальними втратами територій уже можна буде вважати перемогою.