"Не допустим такого сценария": в РФ заявили, что Украина никогда не вернет границы 1991 года

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Кремль никогда не допустит возвращения временно оккупированных территорий Украины к границам 1991 года.

Related video

Заявление опубликовано на сайте МИД РФ 1 мая.

Россияне обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле утром 1 мая FPV-дронами "российского гражданского объекта" — рынка в городе Алешки на временно оккупированной территории в Херсонской области, в результате которого якобы погибли и были ранены мирные люди.

"Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести западных спонсоров, которые поставляют им вооружение и финансы. Совершенно очевидно, что за тщетными и безосновательными притязаниями "киевского режима" и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", — написали в ведомстве РФ.

Офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский в комментарии Общественному сообщил об атаке дронами на российских военнослужащих во временно оккупированных Алешках. Позже в Силах обороны Херсона опровергли заявления оккупантов о массированном ударе ВСУ по Алешках и рассказали, что в результате удара погибли двое и получили ранения пятеро военных РФ, а гражданское население не пострадало.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что на распространенном гауляйтером оккупированных территорий в Херсонской области Украины Владимиром Сальдо видео заметен удар по группе российских военных.

"На видео хорошо видно, что дрон ударил точно в группу военных, которые тусовались за ларьком. Никто из гражданских не пострадал и никаких 20 раненых, о которых наврал Сальдо, не было тоже. А вот военные были филигранно ликвидированы, что подтвердили сами россияне", — написал журналист.

OSINT-исследователи из WarArchive в своем Telegram-канале также отметили, что на территории рынка в Алешках среди гражданских людей находились российские солдаты, которые прикрывались мирными людьми.

"Чтобы избежать жертв среди мирного населения, украинские силы применили FPV-камикадзе для точечных ударов. В результате место пребывания врага уничтожено, ликвидировано пять оккупантов, которые спокойно курили сигареты", — написали аналитики.

Возвращение оккупированных территорий в переговорах с РФ

Издание The Wall Street Journal (WSJ) 18 апреля писало, что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока и главный переговорщик в контактах с РФ по войне в Украине Стив Уиткофф назвал роль ВОТ в мирном соглашении ключевой. При этом он предположил, что украинская сторона может "меньше заботиться" о некоторых оккупированных территориях, поскольку там якобы преобладает русскоязычное население. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ отметил, что Уиткофф повторяет российские нарративы, и подчеркнул, что Киев не будет признавать временно оккупированные территории российскими ни при каких условиях.

23 апреля журналисты WSJ писали со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что власти Франции и Великобритании готовы к потере части территорий Украины "де-факто" ради прекращения огня.