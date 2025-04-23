Франция и Британия готовы к потере части территорий Украины, — WSJ

Власти Франции и Великобритании якобы открыты для сценария, при котором Украина потеряет контроль над частью территорий. Взамен Киев получит гарантии безопасности и твердую экономическую поддержку.

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Об этом рассказали источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) в дипломатических кругах двух стран.

Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий лишь "де-факто", без формального закрепления, ради прекращения огня. Далее последует договор, схожий на соглашение между Республикой Корея и КНДР, завершившее войну 1950–1953 годов.

"Поскольку в последние два года линия фронта особо не двигается, украинская общественность начала с пониманием относиться к тому, что для завершения войны могут потребоваться территориальные уступки", — говорится в публикации.

Авторы статьи замечают, что перспектива признания потерь территорий беспокоит украинские власти и их европейских союзников. В Украине все обсуждения касаются лишь фактических уступок с надеждой, что в будущем территории вернут.

"Официальное подписание договора о Крыме было бы политическим самоубийством для любого украинского политика", — указывают журналисты.

В Киеве опасаются, что без надежных гарантий безопасности президент РФ Владимир Путин восстановит армию и снова нападет на Украину через несколько лет.

Напомним, в Верховной Раде говорили, что Украина не будет признавать контроль РФ над оккупированными территориями. Мирный договор на таких условиях невозможен.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что России никто не простит необратимые потери Украины: погибших военных и гражданских.