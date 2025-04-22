Мирный договор Украины и РФ: в Раде назвали первые условия будущей сделки

Украина не признает контроль России над своими оккупированными территориями в условиях будущего мирного договора. Европа может предоставить Киеву войска в качестве гарантий безопасности.

Related video

Об этом сообщил в Telеgram народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Кроме этого, Евросоюз не снимет антироссийские санкции, пока не будет окончательной уверенности, что Россия не развяжет новую войну.

Другое условие заключается в участии РФ в восстановлении Украины. По данным политика, речь идет о 300 млрд замороженных российских активах на Западе.

Вероятнее всего Украине на уровне США публично откажут во вступлении в НАТО. Тем не менее страна сохранит право на вступление в Евросоюз.

Армию и военно-промышленный комплекс Украины не станут ограничивать, а европейские гарантии безопасности будут подразумевать присутствие войск на территории Украины.

"Сейчас условия выглядят так. В Лондоне они будут подробнее прописаны, после чего переданы россиянам. А дальше уже — позиция России", — заключил он.

Мировое соглашение с РФ: что будет с 20 процентами территории Украины

О том, что в условиях неутвержденной сделки между Киевом и Москвой может быть пункт о развертывании европейских войск в Украине в случае достижения режима прекращения огня сообщали источники издания The New York Post.

"Силы обеспечения устойчивости будут частью гарантий безопасности, которые хочет получить Киев. Мы надеемся, что это удастся сделать", — сообщил высокопоставленный чиновник.

Кроме этого, на Западе рассматривают вопрос о создании миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня. Это может быть "совместной комиссией" с участием россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО.

По данным издания, украинские власти во время переговоров с делегацией США на прошлой неделе больше всего беспокоились насчет "сухопутной" части соглашения — признания оккупированных Россией украинских территорий.

Собеседник заявил, что Украина якобы "готова отказаться от 20 процентов территории", если это будет считаться "де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означает, что мы признаем территории оккупированными Росcией. Но мы не говорим, что Украина собирается отдать ее навсегда. "Де-юре" означает признание того, что россияне забирают эту землю и мы никогда больше ее не увидим", — заключил источник.

Напомним, президент РФ Владимир Путин недавно впервые за время большой войны предложил провести переговоры с Украиной. Вероятно, предметом разговора станет прекращение ударов по гражданским целям.

Президент США Дональд Трамп ждет заключения соглашения о мире до конца этой недели. Американский лидер подчеркнул, что не совсем доволен усилиями Путина в достижении мира.