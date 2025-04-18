Путин работает "слишком медленно": Трамп ожидает мирное соглашение с РФ до конца недели (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля, за три дня до конца недели, во время встречи с премьер-министром Италии Джорджи Мелони.

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Встреча Дональда Трампа и Джорджи Мелони транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

Перемирие в Украине — комментарий Трампа см. с 4:58

Президент США согласился со словами Мелони, которая отметила его усилия в достижении мира в Украине. После этого Трамп объяснил, что в ближайшее время ожидает предложения от президента РФ Владимира Путина

"Мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. И мы увидим. Мы хотим, чтобы прекратились смерти и убийство", — заявил глава Белого дома.

Также американский президент отметил, что не совсем доволен темпами, которыми Путин идет к миру.

"Я не думаю, что он делает свою работу, он всегда [решает] слишком поздно, немного медленно. И я не доволен им, я дал ему это понять", — слышно на видео.

Кроме того, Трамп сказал, что во время боевых действий погибает по две с половиной тысячи солдат — россиян и украинцев, и он хотел бы это прекратить.

"Я думаю, что мы хорошо справляемся с этими усилиями. Но мы хотим сохранить [жизни]: в среднем, подумайте об этом, каждую неделю убивают 2500 человек, в основном солдат российских, украинцев, солдат. Если мы сможем спасти эти жизни, это будет очень хорошо, поэтому мы увидим, что мы можем сделать", — подытожил Трамп.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург и пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении в США чиновник заявил, что осталось совсем немного пройти для достижения "длительного мира". Выступая на телеканале Fox News, он пояснил, что во время переговоров о мире речь шла о "пяти территориях" (названия не смог вспомнить), о НАТО и о возможности применения пятой статьи договора о Североатлантическом союзе.

Тем временем 17 апреля в Париж прибыли два топ-чиновника США: государственный секретарь Марко Рубио, а также Уиткофф. 18 апреля глава МИД Франции подтвердил, что шла речь о перемирии в Украине и обсуждались важные вопросы.

Напоминаем, агентство Bloomberg пообщалось с анонимными источниками в РФ об отмене санкций, которого ожидают в Москве, и о возвращении западного бизнеса. В то же время аналитики Института изучения войны прослушали заявления представителей Путина и предупредили, что россияне планируют выйти из"энергетического перемирия".