Путин работает "слишком медленно": Трамп ожидает мирное соглашение с РФ до конца недели (видео)
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля, за три дня до конца недели, во время встречи с премьер-министром Италии Джорджи Мелони.
Встреча Дональда Трампа и Джорджи Мелони транслировалась на YouTube-канале Белого дома.
Президент США согласился со словами Мелони, которая отметила его усилия в достижении мира в Украине. После этого Трамп объяснил, что в ближайшее время ожидает предложения от президента РФ Владимира Путина
"Мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. И мы увидим. Мы хотим, чтобы прекратились смерти и убийство", — заявил глава Белого дома.
Также американский президент отметил, что не совсем доволен темпами, которыми Путин идет к миру.
"Я не думаю, что он делает свою работу, он всегда [решает] слишком поздно, немного медленно. И я не доволен им, я дал ему это понять", — слышно на видео.
Кроме того, Трамп сказал, что во время боевых действий погибает по две с половиной тысячи солдат — россиян и украинцев, и он хотел бы это прекратить.
"Я думаю, что мы хорошо справляемся с этими усилиями. Но мы хотим сохранить [жизни]: в среднем, подумайте об этом, каждую неделю убивают 2500 человек, в основном солдат российских, украинцев, солдат. Если мы сможем спасти эти жизни, это будет очень хорошо, поэтому мы увидим, что мы можем сделать", — подытожил Трамп.
Перемирие в Украине — детали
Отметим, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург и пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении в США чиновник заявил, что осталось совсем немного пройти для достижения "длительного мира". Выступая на телеканале Fox News, он пояснил, что во время переговоров о мире речь шла о "пяти территориях" (названия не смог вспомнить), о НАТО и о возможности применения пятой статьи договора о Североатлантическом союзе.
Тем временем 17 апреля в Париж прибыли два топ-чиновника США: государственный секретарь Марко Рубио, а также Уиткофф. 18 апреля глава МИД Франции подтвердил, что шла речь о перемирии в Украине и обсуждались важные вопросы.
Напоминаем, агентство Bloomberg пообщалось с анонимными источниками в РФ об отмене санкций, которого ожидают в Москве, и о возвращении западного бизнеса. В то же время аналитики Института изучения войны прослушали заявления представителей Путина и предупредили, что россияне планируют выйти из"энергетического перемирия".