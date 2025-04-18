Проведут "антимай": Франция подтвердила собрание глав МИД в Киеве на 9 мая (видео)

Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского Союза планируют 9 мая посетить Украину и совместно отметить День Европы. В этот символический день они покажут свою солидарность, пояснил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

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Слова Барро прозвучали во время интервью французскому телеканалу LCI, которое состоялось вечером 17 мая.

Празднование 9 мая — комментарий Барро см. с 24:53

Разговор Барро с телеведущим Дариусом Рошбером длился около 30 минут, свидетельствует запись, размещенная на YouTube. В определенный момент журналист поинтересовался, действительно ли глава МИД Франции собирается на "антимай", который состоится в Киеве 9 мая. В ответ министр заверил, что будет в Украине и вместе с ним будут коллеги из других стран ЕС.

"Министры иностранных дел европейских стран встретятся 9 мая в Киеве. Поэтому я обязательно буду там, не забывая, что 9 мая мы будем праздновать еще одно важное событие — 75-летие декларации Роберта Шумана", — заявил Барро, вспомнив о дате основания ЕС, когда Франция и Германия договорились об экономическом сотрудничестве.

Министр не рассказал других деталей встречи: не ясно, должностные лица каких именно государств прибудут в Киев и будут ли среди них, например, главы МИД Венгрии, Словакии, Австрии и т.д.

Во время интервью Барро и ведущий также коснулись вопроса мирных переговоров и возможности перемирия. Чиновник заверил, что 17 апреля на очередном Парижском саммите состоялся очень важный разговор с главой Госдепа США Марком Рубио. Также он вспомнил своего коллегу из РФ Сергея Лаврова: 18 мая Лавров должен позвонить министру и он хотел бы услышать слова о мире. Кроме того, чиновник вспомнил о ядерном шантаже РФ и о том, что европейцы должны с этим считаться.

"[Хотел бы], чтобы мне сказали, что Россия согласилась на безусловное и немедленное прекращение огня. Будет сложно, трудно начать дискуссию, хотя украинцы говорят более месяца о принятии прекращения огня", — прозвучало на видео.

Празднование 9 мая — детали

Отметим, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пригласил лидеров стран ЕС в Киев на 9 мая. Глава государства пояснил, что хотел бы совместно с западными партнерами отметить праздник "День Европы". Встреча состоится в противовес военному параду, который проведут в Москве.

Ранее Фокус писал о планах РФ на 9 мая. Например, 16 апреля издание Bild исследовало военную технику, которая появится 9 мая на параде на Красной площади. Аналитик отметил, что в этом году россияне не будут хвастаться танками "Армата" и десятиметровыми ядерными боеголовками. Вместо этого по улицам проедут обычные танки, БМП, другая техника, оборудованная защитой от дронов. Также будут мостоукладчики и другие приспособления для преодоления водных преград. Как заявил военный аналитик, парад должен показать европейцам возможности ВПК РФ и готовность продолжить войну в Украине или начать — в Балтии.

Напоминаем, 17 апреля военный эксперт рассказал, какой город хотели бы оккупировать ВС РФ по случаю 9 мая.