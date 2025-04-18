Проведуть "антитравень": Франція підтвердила зібрання глав МЗС у Києві на 9 травня (відео)

Глави міністерств закордонних справ країн-членів Європейського Союзу планують 9 травня відвідати Україну та спільно відзначити День Європи. У цей символічний день вони покажуть свою солідарність, пояснив глава французького МЗС Жан-Ноель Барро.

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Слова Барро пролунали під час інтерв'ю французькому телеканалу LCI, яке відбулось увечері 17 травня.

Відзначення 9 травня - коментар Барро див. з 24:53

Розмова Барро з телеведучим Даріусом Рошбером тривала близько 30 хвилин, свідчить запис, розміщений на YouTube. У певний момент журналіст поцікавився, чи дійсно глава МЗС Франції збирається на "антитравень", який відбудеться у Києві 9 травня. У відповідь міністр запевнив, що буде в Україні й разом з ним будуть колеги з інших країн ЄС.

"Міністри закордонних справ європейських країн зустрінуться 9 травня в Києві. Тож я обов’язково буду там, не забуваючи, що 9 травня ми будемо святкувати ще одну важливу подію — 75-річчя декларації Роберта Шумана", — заявив Барро, згадавши про дату застування ЄС, коли Франція та Німеччина домовились про економічну співпрацю.

Міністр не розповів інших деталей зустрічі: не ясно, посадовці яких саме держав прибудуть до Києва і чи будуть серед них, наприклад, глави МЗС Угорщини, Словаччини, Австрії тощо.

Під час інтерв'ю Барро та ведучий також торкнулись питання мирних переговорів та можливості перемир'я. Чиновник запевни, що 17 квітня на черговому Паризькому саміті відбулась дуже важлива розмова з главою Держдепу США Марком Рубіо. Також він згадав свого колегу з РФ Сергія Лаврова: 18 травня Лавров має зателефонувати міністру і він хотів би почути слова про мир. Крім того, посадовець згадав про ядерний шантаж РФ і про те, що європейці повинні на це зважати.

"[Хотів би], щоб мені сказали, що Росія погодилася на безумовне та негайне припинення вогню. Буде складно, важко почати дискусію, хоча українці говорять більш як місяць про прийняття припинення вогню", — пролунало на відео.

Відзначення 9 травня — деталі

Зазначимо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив лідерів країн ЄС до Києва на 9 травня. Глава держави пояснив, що хотів би спільно з західними партнерами відзначити свято "День Європи". Зустріч відбудеться на противагу військовому параду, який проведуть у Москві.

Раніше Фокус писав про плани РФ на 9 травня. Наприклад, 16 квітня видання Bild дослідило військову техніку, яка з'явиться 9 травня на параді на Червоній площі. Аналітик зауважив, що цього року росіяни не будуть вихвалятись танками "Армата" та десятиметровими ядерними боєголовками. Замість цього вулицями проїдуть звичайні танки, БМП, інша техніка, обладнана захистом від дронів. Також будуть мостоукладачі та інші пристосування для долання водних перешкод. Як заявив військовий аналітик, парад має показати європейцям можливості ВПК РФ та готовність продовжити війну в Україні або почати — в Балтії.

Нагадуємо, 17 квітня військовий експерт розповів, яке місто хотіли б окупувати ЗС РФ з нагоди 9 травня.