Не Покровськ: експерт назвав ціль ЗС РФ в Україні до 9 травня

Росія намагатиметься просунутися у напрямку західніше Покровська, бо звідти до межі з Дніпропетровською областю лишилося усього 4 кілометри. Це може стати "перемогою" для пересічних громадян РФ.

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Таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер.

Маркус Райснер зауважив, що розглядає нинішню ситуацію на полі бою з прицілом на 9 травня, "День перемоги" — це той момент, коли Росія захоче заявити про якісь успіхи. Тож він вважає зараз місто Покровськ на Донеччині другорядним напрямком.

"Зараз відбувається перегрупування військ, які звільнились на Курському напрямку, також з урахуванням українських дій на Бєлгородському напрямку. Ймовірно, РФ намагатиметься просунутися у напрямку західніше Покровська, адже там лише близько 4 км до межі з Дніпропетровською областю. Для пересічного громадянина, зокрема й росіянина, реальна картина фронту незрозуміла, але якщо він прочитає в газеті, що російські війська вже стоять у Дніпропетровській області, це матиме інформаційний вплив", — зазначив есперт.

Він додав, що Росія утримує стратегічну ініціативу на фронті, але відзначив спроби України повернути собі ініціативу, як, наприклад, у випадку з контрнаступальною операцією у Курській області.

Він вказав на те, що "Росія веде війну не самостійно", а завдяки підтримці КНДР та Ірану.

"Північна Корея вже двічі поспіль поставила по 3 мільйони артилерійських снарядів. Росіяни виробили від 2,5 до 3 млн артилерійських снарядів за той самий період, що в сумі становить 12 млн артилерійських снарядів. Що ми зробили за цей час? Ми поставили українцям 1,6 мільйона минулого року і 1,3 мільйона позаминулого року", —сказав австрійський полковник.

За його словами, Європа здатна на більше, але на це потрібна політична воля.

Нагадаємо, що 17 квітня повідомлялося, що ЗС РФ захопили населений пункт на Покровському напрямку.