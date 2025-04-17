"Вже стоїть ганчірка росіян": ЗС РФ захопили населений пункт на Покровському напрямку, — боєць

На Покровському напрямку Збройні сили Росії змогли захопити село Суха Балка. Російський триколор вже встановили в центрі населеного пункту.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Ворог взяв повністю під свій контроль Валентинівку та зайняв нові позиції у сусідній Сухій Балці. Зараз у центральній частині цього населеного пункту вже стоїть ганчірка р*сні. Подальший рух буде відбуватися у бік Костянтинівки. Зараз тут серйозні проблеми в обороні, тому якщо наше командування нічого не зробить, будуть проблеми ще гірші", — проінформував він.

Поки що у Генштабу ЗСУ захоплення росіянами Сухої Балки офіційно не коментували.

Також "Мучной" відзначив, що у росіян в районі Удачного проблеми з якістю особового складу. Тут помітили штурмовика на милицях.

"По Котлиному, більш-менш стабільно, п**арчуки вмирають, просувань у них немає. Піщане — Шевченко перебувають без змін, так само тривають бої на території населених пунктів, противник марно витрачає наш час, сидить і вмирає але чинить опір", — написав "Мучной".

Він зауважив, що в районі Зеленого Сили оборони намагаються контратакувати зі сходу, ворог перебуває у селі.

У зведенні Генштабу ЗСУ 17 квітня повідомлялося, що за добу ЗС РФ провели тут 29 штурмів. Окупанти намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку ЗС РФ вирішили обійти Ямполівку та зайняти позиції біля траси на Торське. Також вони захопили кілька опорних пунктів на північ від Мирного.