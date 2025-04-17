Зайняли опорники і нові позиції: ЗС РФ обходять Ямполівку, щоб вийти до Торського

На Лиманському напрямку ЗС РФ вирішили обійти Ямполівку та зайняти позиції біля траси на Троське. Також вони захопили кілька опорних пунктів на північ від Мирного.

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Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"За моїми даними, противник обходить Ямполівку з південно-східного напрямку та займає посадку біля траси на Торське. Зараз їм залишається, зробити кидок і вони опиняться у північній частині цього самого Торського", — проінформував він.

"Мучной" припустив, що після цього російські окупанти не підуть затискати українські підрозділи у лісі, а розвернуться на Зарічне. Через це бійцям Сил оборони самим доведеться виходити з лісу, бо потрібно буде займати оборону Лимана.

"Також противник зайняв опорник північніше від населеного пункту Мирне. Тим самим розширили зону контролю на 2 км, зайнявши нові позиції на західному березі річки Жеребець. Наші козаки деяких п**арчуків зняли з FPVшек, проте деякі сили ворога змогли закріпитися", — проінформував військовий.

У зведенні Генштабу ЗСУ 17 квітня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області. Всього росіяни упродовж минулої доби 29 разів намагалися прорвати позиції українських оборонців на цьому напрямку.