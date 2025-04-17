ЗС РФ мали успіхи у Донецькій області: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області. Всього росіяни упродовж минулої доби 29 разів намагалися прорвати позиції українських оборонців на цьому напрямку: попри це, загальна динаміка штурмових дій тут почала втрачати інтенсивність через втрати ЗС РФ, як розповіли аналітики проєкту DeepState.

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Про оновлену ситуацію на фронті стало відомо з нічного зведення аналітиків, оприлюдненого у Telegram-каналі.

"Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

Котлярівка та Запоріжжя — населені пункти Покровського району на Донеччині, розташовані неподалік одне від одного, на південному заході від самого Покровська. Ситуацію у цьому районі можна побачити на оновленій онлайн-мапі бойових дій DeepState.

Скріншот мапи DeepState | ситуація в районі Запоріжжя та Котлярівки

Штурмові дії на Покровському напрямку почали зменшувати інтенсивність

Напередодні аналітики DeepState повідомили про загальну ситуацію на Покровському напрямку. За їхніми дослідженнями, штурмові дії ЗС РФ тут почали втрачати інтенсивність.

Зазначається, що така ситуація склалася у російської армії вимушено: передусім через втрати, яких зазнали ЗС РФ наприкінці березня та на початку квітня. У той період інтенсивність штурмових дій противника була у два рази більшою.

Водночас аналітики пояснюють, що така динаміка не означає припинення спроб ЗС РФ штурмувати ЗСУ на Покровському напрямку. Росіяни щодня штурмують в районі семи населених пунктів на зазначеній ділянці фронту.

Ситуація на Покровському напрямку: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Упродовж минулої доби росіяни 29 разів намагалися прорвати українську лінію оборони, як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, оприлюдненого на Facebook-сторінці відомства 16 квітня. ЗС РФ атакували тут у напрямку 12 населених пунктів.

Водночас на цьому напрямку ЗС РФ мають суттєві втрати.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 138 окупантів, з них 67 — безповоротно", — зазначають у Генштабі.

Крім того, ЗСУ упродовж минулої доби вдалося пошкодити один російський танк та 2 БМП на цьому напрямку.

Також відомо за інформацією військового про те, що ЗС РФ активізувалися у Харківській області, де намагаються штурмувати Борову. Про це повідомили 17 квітня.

Зазначимо, уночі 17 квітня дрони атакували російські міста Туя та Курськ, як повідомили у місцевих Telegram-каналах. У місті Туя після атаки здійнялася масштабна пожежа.