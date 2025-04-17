ЗС РФ активізувалися на Харківщині: наступною ціллю може стати важливий логістичний центр, — військовий (мапа)

Російська армія на Харківському напрямку суттєво збільшила кількість штурмів: військовий 1 штурмового батальйону 3 ОШБр розповідає про "рекордну" кількість напрямків наступальних дій ворога — 18. ЗС РФ намагаються відкинути ЗСУ за річку Оскіл та штурмувати Борову.

Related video

Про актуальну ситуацію на Харківщині розповів командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін "24 каналу" 16 квітня.

За словами військового, вже понад два тижні противник на Харківщині не припиняє штурмових дій в межах оборонної ділянки Третьої штурмової бригади. ЗС РФ штурмують у напрямку селища Борова Ізюмського району, а також на схід від населеного пункту.

"Борова залишається пріоритетним напрямком для штурму", — повідомляють у виданні.

Зазначається, що Борова є важливим логістичним центром. Окрім того, населений пункт відіграє суттєву роль тим, що через Борову російські солдати можуть спробувати вийти на межі річки Оскіл, намагаючись відкинути українських оборонців за лінію річки.

"Ворог, на превеликий жаль, активізувався дуже сильно. У пікові періоди навантаження його "рекорд" – наступ одразу на 18 напрямках", — зазначив військовий.

На онлайн-мапі DeepState можна також побачити напрямки штурмових дій ЗС РФ у районі Борової.

Скріншот мапи DeepState | ситуація в районі Борової

ЗС РФ намагаються застосовувати на цьому напрямку штурмові дії за участю різної кількості особового складу — як через невеликі відділення, так і цілими ротами. Штурми починаються з масованої артилерійської підготовки, здійснюється ураження по передових та тилових позиціях українських оборонців.

Активно ворог застосовує також різні види БпЛА для атак, зокрема FPV-дрони.

Чому перехід через Оскіл важливий для ЗС РФ

За словами Фокіна, перехід через річку Оскіл має кілька важливих цілей для російської армії. Зокрема — прорив української оборони, а також укріплення власних позицій, логістики. Переходом через річку росіяни зможуть покращити логістику біля Куп'янська та Борової.

Після штурмування Борової та виходу через річку ЗС РФ також отримають змогу перейти в оборону, вивільнивши велику кількість особового складу, а тоді перекинути їх на пріоритетніші напрямки фронту.

Нагадаємо, 16 квітня з'явилося відео, на якому видно "приліт" дрона по бригаді ЗС РФ в місті Шуя, що у Росії.

Також росіяни зруйнували стелу в Донецькій області: 16 квітня з'явилося її фото.