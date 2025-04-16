"Пече від українського": росіяни зруйнували стелу в Донецькій області, — Андрющенко (фото)

Росіяни демонтували стелу "Донецька область" між Маріуполем та Бердянськом (Запорізька область).

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Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко 16 квітня.

"Як їм пече від українського, що навіть стелу знесли задля ліквідації згадки", — написав Андрющенко.

Судячи з кадрів, видно, що стелу повністю демонтували, а на її місці наразі нічого немає.

Росіяни демонтували стелу в Донецькій області Фото: Андрющенко Time

А на початку 2025 року стелу, що розташована на в'їзді в Донецьку область, накрили захисною сіткою. Про те, що ведуться роботи із захисту стели, 1 лютого в Instagram написав фотожурналіст Сергій Коровайний, показавши відповідні кадри.

Стела в Донецькій області

Зазначимо, що 2 січня 2025 в місті Покровськ, що на Донеччині, було зруйновано стелу, про що повідомив український військовий та письменник Павло Вишебаба.

"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", – написав Вишебаба.

Нагадаємо, упродовж березня 2025 року на території РФ почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує ворогу воєнні логістичні потреби.

Також Фокус писав про те, що росіяни будують транспортний хаб в окупованому Генічеську. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко вважає, що в місті планують створити сучасний транспортно-пересадковий вузол, що стане ключовим елементом логістики в окупованій частині Херсонщини, про що він повідомив 4 квітня.